早期肺癌難察覺，晚期確診存活僅5%！如持續有這幾個症狀，恐怕是晚期！團體促政府推篩查計畫

肺癌是本港最具殺傷力的癌症，2020年有5,422宗新症、3,910名患者死亡。有專科醫生指出，肺癌的症狀不明顯，即使是非吸煙者也有機會患上，惟因本港缺乏肺癌篩查機制，不少患者確診時病情已是第3期甚至第4期，5年存活率可從第一期的92%急跌至5%，籲政府加強癌症篩查機制「救命」。

現年53歲的Michelle在2013年不時頭暈、抽筋以至休克，但驗不出患貧血，終因休克送院後才被驗出為第4期ALK非小細胞肺癌且出現腦轉移。她坦言感到震驚，因自己沒有患肺癌的因素，雖然病情現已穩定，但仍要服標靶藥，認為如能及早確診和接受治療，將可減輕日常負擔。

早期發現 5年存活率達9成

組織籲政府擴大現有的篩查計劃，拯救更多生命。

香港精準腫瘤醫學會主席、臨床腫瘤科專科醫生區兆基指，癌變過程最少需數年，理論上有足夠時間發現問題及作治療，如肺癌、乳癌、大腸癌和子宮頸癌等常見癌症，如能在第1期已被發現和治理，患者5年存活率可達90至98%，惟因本港缺乏肺癌篩查機制，數字顯示確診時已是3至4期的肺癌患者比例高達72%，後者的5年存活率跌至僅5%。

癌症資訊網創辦人吳偉麟直言，早期肺癌沒明顯病徵，如有持續咳嗽、咳中帶血、肺炎持續復發、深呼吸時胸部隱痛等問題，幾乎肯定已是晚期，治療即變得「高價低效」。

同路人同盟秘書陳偉傑稱，去年8月2日「香港肺健康月」期間為30人免費照低劑量肺電腦掃描，即找到一名1期肺癌患者，反映篩查的重要性。區兆基強調，每日都有患者死於癌症，籲政府擴大現有的篩查計劃，拯救更多生命。