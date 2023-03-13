無故疲勞氣喘、手腳瘀傷？可能是骨髓增生異常警號！亞洲患者3成或變急性血癌！

無故感疲勞氣喘，手腳易瘀傷出血，小心身體響警號。港大臨床醫學學院內科學系指，骨髓增生異常綜合症（MDS）會影響造血，令人易貧血及受感染。據本港新建立的患者數據庫，全港最少2,500人已發病，多數為長者。亞洲區患者數據顯示，患者整體存活期中位數平均僅5年，30%人有機會變急性血癌。

港大臨床醫學學院內科學系早前建立MDS患者數據庫，發現全港最少2,500人已發病，每年新增約200宗新症，確診年齡中位數為70歲。按照其血液成分數量、不正常骨髓細胞數量及年齡劃分，約35%人有較高風險，約65%人屬較低風險。

影響血細胞生成 損免疫力

喬夏利指，MDS新藥不多，冀數據庫建立能讓政府及藥廠意識到患者數目不少，加速研發藥物和支援。（梁偉榮攝）

學系臨床助理教授喬夏利指，MDS會干擾骨髓中的血細胞生成，令血細胞不能成熟，影響紅血球、白血球及血小板數量及品質。當紅血球不足，負責帶氧的血色素減少，便容易出現貧血、膚色蒼白，且因器官未獲分配足夠氧氣，而出現呼吸困難、氣喘，「病人亦會感到虛弱及疲倦，休息後亦無法恢復。」另因中性白血球可控制細菌及真菌感染，當數量不足，免疫系統防禦力亦降，令患者容易感染。而血小板不足則會令人容易出血和瘀傷。

患者要定期輸血 礙日常生活

喬夏利指，全球高風險患者存活期中位數僅1年，2年內會惡化為急性血癌。亞洲區患者平均存活期僅5年，平均4年內會變急性血癌，「約30%人會演變為急性血癌。」

另外，本港80%患者需長年接受輸血及除鐵治療，「低風險者也要頻繁回醫院輸血，每次需時長達6至8小時，生活質素大受影響。」長者亦易因輸血併發嚴重感染，「並非只是易攰咁簡單。」

50歲患者Amy指，因公司有免費體檢，故每年驗身，2014年血指數已有異常，但2年後醫生才發現有問題，至2017年確診MDS，自始需定期輸血。

她指，開始時隔2、3個月要去輸血，惟前年惡化為急性血癌，每3至4周便要輸血，幸用標靶藥後情況受控，仍能工作，惟生活影響頗大：「以前晚上11、12點瞓，發病後試過下午5點半便要瞓覺。公幹亦只敢外出數日，怕在海外難輸血。」