  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康

15/03/2023

心房顫動易引發中風、心臟衰竭！每增10歲罹患風險倍增！新技術精準治療可防復發

#健康小tips #中風 #心房顫動 #心律不正 #心臟衰竭 #心臟科 #病徵 #脈衝場消融術 #醫療 #健康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　心房顫動是常見的心律不正疾病，據估計香港約7萬多人患上，80歲以上每10人便有1名患者。有心臟科專科醫生指，心房顫動患者的中風和心臟衰竭風險分別比常人高5倍及3倍，死亡風險更高約4倍，而每增10歲、患心房顫動的風險便會倍增。有私院引入新的「脈衝場消融術」，可精準破壞異常心肌細胞，避免心房顫動復發，又可防止其他部位受損，並可縮短手術時間至約1.5小時。

 

　　香港亞洲心臟中心主任暨心臟科專科醫生林逸賢解釋，竇房結是天然起搏器，位於連著肺靜脈的右心房上壁，當肺靜脈細胞變得異常並發出紊亂電流，心房便會不受竇房結控制，快速和不規則收縮，心室或不能有效將血液泵至全身，甚至引致心瓣倒流，部分血液或會積聚在心房形成血栓。

 

可能無病徵

 

　　他續指，心房顫動分為早期及後期，早期即陣發性，顫動情況持續不超過7天，一般在24小時內便回復正常，後期則是持續性和永久性，情況持續逾7天或逾1年，患者一般會出現不規則和極快的心律等，亦有可能無病徵。

 

　　林說，每增加10歲、患心房顫動的風險便倍增，男性患病的風險亦較女性高50%，其他主要風險因素則包括糖尿病、肥胖等，而心房顫動患者心臟病發和患認知障礙症風險，分別比常人增約7成和4成，中風和心臟衰竭風險則分別高5倍及3倍，死亡風險更高約4倍，故及早治療很重要。惟現時藥物治療的成效僅約3成至6成半，且復發率約77%，傳統射頻消融術及冷凍球囊消融術，均有機會在手術中傷及其他組織如食道和神經線，並引致心房食道瘻管、肺靜脈狹窄等。

 

　　嘉諾撒醫院近期引入脈衝場消融術，為全港首間引入相關技術的私院，儀器在上月抵港後已治療11名患者，所有人未有出現併發症或其他特殊情況。

 

 

免傷及其他部位

 

馮永康醫生（右）料未來可把技術應用於治療其他心律疾病。圖中為林逸賢醫生，左為房顫患者陳女士。（冼偉倫攝）

 

　　心臟科專科醫生馮永康指，脈衝場消融術會透過大髀把道管連接至肺靜脈，道管上的電極會找出目標組織，透過換籃狀和花形結構，在每條肺靜脈釋放持續數微秒的高振幅電脈衝8次，每次2秒，精準破壞異常心肌細胞，形成「防火牆」避免心房顫動復發，成功率達8成，且整個手術只需約1.5小時，較傳統消融術縮短一半。他續指，不同細胞對電脈衝的阻力不一，而心肌細胞的阻力最低，故脈衝場消融術能透過控制脈衝強度，精準破壞異常心肌細胞，避免傷及食道、膈神經等，出現肺靜脈狹窄的情況更較進行傳統射頻術大減32.5個百分點達0%，料未來可把相關技術應用於治療其他心律疾病。

 

　　74歲陳女士年初因左手麻痹發現患心房顫動，接受脈衝場消融術後現已康復，沒有併發症。她指，疫情前常扒龍舟，從未感到不適，形容幸好發現得早，否則「中風都唔知咩事」。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #中風 #心房顫動 #心律不正 #心臟衰竭 #心臟科 #病徵 #脈衝場消融術 #醫療 #健康

更多健康文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk