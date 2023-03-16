中大研究！活得長壽健康關鍵：維持胰島素敏感性！兩大秘訣公開

全球正面對人口老化問題，如何活得長壽又健康是一門學問。

中大生命科學學院團隊早前研究發現，維持胰島素敏感性從而提高先天免疫系統功能，是全球多個種族活得長壽的共通點，亦證明了胰島素抗性與各種老齡慢性疾病有關。研究團隊相信，通過維持健康飲食和恒常運動，可維持胰島素敏感性，亦是活得健康長壽的關鍵。

周熙文（右）指，可通過健康飲食和恒常運動來維持胰島素敏感性。（中大圖片）

研究由中大生命科學學院助理教授周熙文的團隊與海南醫學院合作進行，透過分析數千名中國、荷蘭和日本等不同地區種族的95歲以上和百歲老人、以及一般長者的血液轉錄組數據，尋找與極端長壽和健康相關的獨特免疫特徵，因為醫學界至今仍不清楚各地不同種族的長壽老人是否有共同的免疫特徵。

中大揭影響免疫力

研究反映，由於長壽老人的先天單核細胞吞噬能力（即通過吞噬有害病原體、細胞碎屑以及凋亡細胞的防禦機制）較活躍，令他們的先天免疫系統功能活性較強，團隊透過單細胞轉錄組數據分析後，證實單核細胞是唯一對胰島素敏感的免疫細胞。團隊進一步分析多項相關數據後，發現單核細胞的吞噬能力正是由胰島素調節的免疫代謝網絡所支持。

周熙文認為，是次研究反映通過健康飲食和恒常運動保持胰島素敏感性，正是延長健康壽命和長壽的關鍵，同時亦呼應和反證了胰島素抗性與各種老齡慢性疾病有著密切關係。有關研究結果已在著名雜誌《衰老細胞》發表。