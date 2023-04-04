3成慢性痛症患者疫下病情加劇，愈半無求醫正視！醫生：有痛咪死忍 勿胡亂用藥

組織提醒市民面對慢性痛症不應「死忍」，需要時便應求醫。（受訪者提供）

新冠疫情改變不少人的生活和求醫習慣。由一群年輕藥劑師創立的「藥劑連線」調查發現，逾3成受訪者認同其痛症加劇，但三分二人沒求醫；近半人對止痛方法認知亦不足，且有逾半人不知道傳統及新止痛藥的副作用。有醫生提醒，遇上痛症問題不應「死忍」或胡亂用藥，應盡快求醫。

66歲的林女士數年前開始右膝呈現劇痛，求醫後被指是關節炎，服用消炎止痛藥後雖有改善，但情況仍反覆，其後連左膝、左邊髖關節亦開始受痛症困擾，導致其活動範圍大減，去年確診新冠肺炎後，痛症更加劇，故頻頻用藥膏、止痛貼、止痛藥等處理痛症，冀減少痛症發作。

致減少活動 可損情緒

「藥劑連線」早前訪問308名40歲或以上受慢性痛症困擾的市民，當中約33%人稱疫下痛症加劇，但整體受訪者中有68%沒求醫，8成未求醫者更認為自行處理已足夠，並有逾半人認為以外用消炎止痛貼、藥膏已可處理。

「藥劑連線」藥劑師吳苑彤指，長期痛症不僅帶來痛楚及影響活動，部分患者因怕痛而進一步減少活動，或增加患焦慮或抑鬱風險。她續指，調查顯示近3成人最關注處理痛症時的安全性，但約53%人不知道傳統及新一代COX-2消炎止痛藥的副作用，另有75%人不清楚止痛貼分為「需要處方」及「不需要處方」，反映公眾普遍不知道有關藥理作用及功效的分別，情況值得關注。

骨科專科醫生林自強說，痛症管理需要全方位的治療策略，藥物治療是其中一環，醫生會按患者情況，選用合適藥物、輔以針對性物理治療、運動訓練等多管齊下解決痛症。他提醒市民面對慢性痛症不應「死忍」，需要時便應求醫。