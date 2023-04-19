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19/04/2023

綠茶零熱量助解脂！中醫：清熱降火消積化滯！哪些人要小心飲？

#健康小tips
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　　港人注重養生又愛飲茶，具瘦身、抗氧化兼清熱降火等功效的綠茶更備受青睞。有營養師指，綠茶不帶任何熱量，且能補充水份，更能促進脂肪分解，是含糖飲料最佳替代品，惟日常飲用分量未必能達美容收身功效；又提醒缺鐵性貧血、骨質疏鬆症及咖啡因耐受性較低人士，應酌量攝取。

 

　　中醫師則指綠茶屬性涼，可清熱降火、消積化滯，惟脾胃虛寒、氣血虛弱則宜慎飲。

 

　　不少人都喝綠茶作為養生之選，消滯解膩兼可修身。香港營養師協會代表馮鈞傑指，綠茶本身不帶任何熱量並能補充水份，確是含糖飲料的良好替代品；且現時在研究層面上，都證綠茶可促進脂肪分解，惟日常的飲用分量，未必能達到美容收身的功效。

 

茶類飲品含咖啡因，咖啡因耐受性較低人士應留意攝取量。

 

缺鐵性貧血 骨質疏鬆應酌量飲

 

　　但他提醒，綠茶茶葉當中的單寧酸和草酸，或妨礙非血紅素鐵質吸收，缺鐵性貧血患者應避免在餐前與餐後2小時內飲用；而濃茶中的草酸會與鈣質結合成複合物，會減低腸道吸收，骨質疏鬆症患者及高風險人士亦應酌量攝取。

 

　　另茶類飲品含咖啡因，故咖啡因耐受性較低人士、及餵哺母乳的女士應留意攝取量。不過，馮補充，玄米茶和焙茶同屬綠茶，但因製作方式略有不同，咖啡因含量相對較低，亦較適合長者、孕婦及小童等飲用。

 

 

中醫：清熱化滯 脾胃虛寒不宜

 

　　中大中醫學院博士後研究員兼註冊中醫師莫迪麟認為，綠茶一般來說屬性涼，味甘微苦，可清熱降火，又有提神、消積化滯的作用。但不同茶葉品種、產地與製作方式，都會影響其性味。他舉例，玄米茶與焙茶經過加工後，性味較為平和，清熱之力稍弱，而前者仍有和中健脾的作用，焙茶則仍有消滯效用。

 

　　莫建議，脾胃虛寒、氣血虛弱、孕婦等人士宜少飲綠茶，但就算體質壯健，經常飲用的話，長久亦會傷脾胃。他指出，保持均衡飲食才是養生之道，所有茶類飲品都不應過量飲用。

 

　　日本戶千家茶道教授伍偉發建議，除非是沖泡莖茶等質地較硬的茶葉，一般宜用70℃至80℃的水沖泡綠茶，至於茶芽較為幼嫩的玉露茶，則可用約50℃的水沏茶。大部分日式綠茶在沖泡後即可享用，中式綠茶則可根據個人口味用茶壺沖泡約1分鐘，或是注水到蓋碗後浸泡8秒，期間毋須蓋上茶盅。而沖泡好應盡快飲用，慎防茶湯變質。

 

 

轉載自: 晴報

 

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