香港人太少運動喇！超重肥胖比率上升！30至74歲人士一成人10年患心血管病？

肥胖會增加患慢性病風險，衞生署進行人口健康調查發現，本港超重和肥胖的普遍率，從2014／15年度的50%增至54.6%，原因或與運動不足有關。

在30至74歲人士中，未來10年內患心血管疾病的平均風險為11.4%，即每千人有114人有風險。衞生署提醒市民平日應進行足夠體能活動、保持均衡飲食，及避免吸煙飲酒。

衞生署於2020年11月至2022年2月，訪問超過1.6萬名15歲或以上的陸上非住院香港人口。調查發現，慢性疾病如超重和肥胖、高血壓、糖尿病和高膽固醇，在本港15至84歲人口中仍普遍，其中患高膽固醇血症者達51.9%，有超重和肥胖問題各佔22%及32.6%，患高血壓則佔29.5%、糖尿病佔8.5%。而高鹽飲食和鉀攝取量不足，均是致病的風險因素。

患高血壓比率也上升

當中超重和肥胖普遍率，更從2014／15年度進行的人口健康調查的50%，增至是次調查的54.6%。署方指超重和肥胖皆是患上糖尿病、高血壓和癌症等常見非傳染病的風險因素，情況或與體能活動不足有關。另外，高血壓患病率亦由上次調查的27.7%升至29.5%。

是次調查亦有預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。在30至74歲年齡組別中，未來10年內患上心血管疾病的平均風險為11.4%，即每千名該組別人士中，可能有114人有相關風險。

籲均衡飲食多吃蔬果

生活習慣與健康有莫大關係，衞生署建議市民應實行健康的生活方式，包括進行足夠的體能活動、均衡飲食並進食足夠分量蔬果、保持健康體重、不吸煙和避免飲酒等；患慢性疾病者應定期由醫護人員跟進病情。