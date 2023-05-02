亂食喉糖損健康？醫生：薄荷成分可令人失味覺、愈食愈咳！甘草易引致高血壓高血糖！

咳嗽和喉嚨不適是新冠康復者常見後遺症，部分人會食喉糖紓緩，或不自覺「食完一粒又一粒」。但有家庭醫生提醒，喉糖常見成分如薄荷，若攝取過量或導致味覺短暫喪失，而過量糖分亦容易引致蛀牙，甚至加劇喉嚨不適。亦有藥劑師指，若有喉嚨痕癢不適，除了跟隨指示服用喉糖，還要配合多喝水和多休息。

家庭醫生林永和（資料圖片）

家庭醫生林永和表示，市面上的喉糖產品一般分潤喉及殺菌2大類，其中潤喉類產品成分通常以甘草、薄荷、枇杷葉、檸檬等為主，作用為刺激唾液分泌，讓口腔、喉部保持濕潤；而具止痛殺菌功效的喉糖，一般含有局部消炎止痛或殺菌成分。

飽飯後不宜食喉糖

雖然兩類喉糖各有功效，但應酌量服用。林解釋，薄荷本身具有收縮口腔黏膜血管、減輕發炎水腫和疼痛的功效，其中含有的涼性揮發物質若攝取過量會過度刺激味蕾，可能導致味覺短暫喪失並加重咳嗽，更可能消弱口腔黏膜的抗菌能力，導致口腔潰瘍。另外，薄荷會讓下食道括約肌放鬆，影響腸胃蠕動，提醒飽飯後不宜食喉糖、容易胃食道逆流者則忌多吃這類喉糖。

林續指，雖然甘草可祛痰止咳，但服用過量容易引起高血壓、高血糖電解質失衡症狀，故高血壓、糖尿病、腎病患者應小心使用。他又指，市面上的喉糖超過7成含糖分，即使標示為無糖產品，幾乎都含有代糖成分，攝取過多糖分容易導致蛀牙，亦可能會讓喉嚨更不適；即使是代糖，進食過多也會導致腸胃不適。

鹽水漱口可紓緩喉嚨不適

林永和建議，吃喉糖時應將整顆喉糖含在口中，讓當中成分慢慢釋放，隨唾液到達喉嚨中，每2至3小時含一顆。當喉糖溶解後可飲用適量溫水，減少喉嚨的刺激感。他補充，除了喉糖外，含著一口暖水或一口暖飯亦對紓緩喉嚨不適有幫助。他提醒，服用具止痛殺菌功效的喉糖，必須遵從醫師指示選擇合適產品，並留意服用後的身體反應。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，因潤喉糖成分本身較苦，所以加入糖分中和，達致潤喉的功效，「惹痰」雖屬中醫理論，但喉糖本身主要用於紓緩喉嚨疼痛不適，若有喉嚨痕癢不適，除了跟隨產品說明書指示服用喉糖或其他藥物，還要配合多喝水和多休息，一般7天左右便會逐漸康復，若情況繼續惡化便應求醫。另外，他指用鹽水漱口亦能紓緩喉嚨不適。