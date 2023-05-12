母親曾患抑鬱啟發IVE畢業生研發AI！分析聲線情緒，幫助及早評估抑鬱症風險

抑鬱症是都市人常見情緒病，除影響患者本人生活，亦引起身邊親友擔憂。香港專業教育學院（IVE）一名資訊科技學科畢業生，因受曾患上抑鬱症母親的經歷啟發，研發出一套運用人工智能（AI）的系統，可透過分析求助者的說話聲線、情緒和關鍵詞等，評估使用者受情緒困擾及患上抑鬱症的程度及風險，期望及早識別潛在患者，助他們盡快獲得治療。

何育麟（IVE圖片）

IVE數據科學及分析高級文憑畢業生何育麟就讀中學時，其母因工作壓力患上抑鬱症，更會因病發而突然失去部分記憶和行為意識，確診時已耽誤病情3年。他稱，某次陪伴母親覆診時，留意到醫生會透過定期與病人對話，分析其病情變化，令他想到可藉科技分析與病人對話的內容，提升診斷的準確度和效率。

屢獲殊榮 研增虛擬診症功能

他之後收集不同相關文獻、研究詞庫和對話大數據，透過自行編寫的深度學習模型，開發出「AI早期抑鬱症篩查系統」。他指，系統的網上對談平台可自動分析求助者的對話語氣及其情緒，並記錄特定字詞的使用頻率和其他字詞的關聯，對談後系統可初步評估求助者患抑鬱症或情緒困擾的風險，並列出與抑鬱相關的關鍵詞和患病原因，再編纂報告供專業人員作進一步跟進。

此系統早前已於多個中港比賽中獲獎，負責指導項目的IVE（青衣）資訊科技系高級講師高堅華形容，系統集線上諮詢和智能分析於一身，方便易用，但強調病情診斷及治療仍需依賴醫護及輔導團隊的專業判斷，未來希望系統可支援更多語言，並研究結合AI生成技術、加入虛擬診症功能等。