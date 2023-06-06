打鼻鼾、愈瞓愈攰？可能是睡眠窒息！影響可大可小！甚至情況下要做睡眠測試？

睡眠窒息症患者可在睡眠時使用連續正氣壓 （簡稱CPAP）呼吸機，經醫生評估調校，患者需佩戴面罩睡覺。

不少人睡眠時都發出鼻鼾聲，若情況嚴重，不單「擾人清夢」，為同住家人帶來困擾，更重要是可能跟肥胖、扁桃腺肥大及睡眠窒息症等有關。若屬睡眠窒息症問題，除因睡眠質素欠佳，致日間精神委靡、專注力下降，影響日常生活、工作及學業等，患者出現心臟衰竭、中風、冠心病等風險亦較高。有耳鼻喉專科醫生指，嚴重睡眠窒息症患者睡覺時常出現鼻鼾聲，且出現間歇性停頓像「窒息」，建議相關人士及早作睡眠測試，以對症下藥，找到適合治療方案。

睡眠時全身肌肉包括上呼吸道及舌頭等都會放鬆，當仰臥時，舌頭墮後，令上呼吸道變狹窄，因而需用力呼吸，氣流經呼吸道速度加快，提高軟顎組織震動頻率，因而產生「鼻鼾聲」。香港醫學會代表耳鼻喉專科醫生白威指，嚴重的睡眠窒息症患者常出現鼻鼾聲，且間歇性停頓，像突然停止呼吸一樣。而睡眠窒息症可分為阻塞性和中樞性兩大種類，大部分患者屬前者，原因是熟睡時呼吸道收窄、咽喉組織過多或維持上呼吸道暢通的肌肉過度鬆馳，阻礙空氣通過呼吸道進入肺部，呼吸因而停止。

中度至嚴重 可用呼吸機改善

白醫生指，患者會感「愈睡愈疲倦」，日間常不自覺入睡，部分甚至腦部受影響，常半夜醒來去廁所，甚至出現失禁；患者亦會出現記憶力和專注力衰退，駕駛時亦較易出現意外；嚴重患者出現高血壓、心臟衰竭、中風和腦退化等風險高，惟患者接受適當治療後，病情可大幅改善。

要確定是否患睡眠窒息症，便須作身體檢查和睡眠測試，前者包括量度BMI、檢查頭頸多個部位包括鼻、喉、頸、吊鐘等，觀察是否位置不理想或特別肥大；而睡眠測試則包括檢測呼吸時進出肺部的空氣流量、血氧水平、睡姿、腦電圖、心電圖等。

若證實患上睡眠窒息症，中度至嚴重程度患者可在睡眠時使用連續正氣壓（簡稱CPAP）呼吸機，患者需佩戴面罩睡覺，但要經醫生評估，並以其處方的壓力來調校，患者或需先接受氣壓滴定測試。

患者亦可透過減肥來紓緩問題。BMI和頸圍是判斷風險常用指標，如頸圍大於17吋的男性或頸圍大於16吋的女性，有較高風險患睡眠窒息症。醫生會建議患者日常進行帶氧運動，去年12月美國《臨床睡眠醫學期刊》一個研究報告更指，BMI每跌1度，睡眠窒息指數（AHI）便降6.2%；而每減7磅，AHI便可預期降7%。

部分患者 或要動手術

現時亦有針對吊鐘過長或過於臃腫的傳統激光手術，來削短吊鐘和收緊喉嚨兩側肌肉，惟白醫生指，手術帶一定風險，需局部麻醉，且手術次數視乎患者實際情況及需要，可選擇一次過或分數次削去吊鐘多餘部位，手術後患者或有水腫或呼吸困難等不良反應，需入院觀察；而術後亦可能出現副作用，如食物或飲品誤進鼻腔，令患者嗆到。

若睡眠窒息成因是下顎短小，或須轉介到口腔頜面外科專科牙醫作檢查診斷，可進行正顎手術以矯正，亦可驗配一副「口腔矯正器」讓患者睡覺時佩戴；也有部分患者因口腔肌肉鬆弛致病，便須進行口腔運動改善。