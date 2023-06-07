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07/06/2023

50歲屬生蛇高危期！3成患者持續後遺神經痛，逾1成生上眼致盲！專家倡分階段打預防針

#健康小tips #健康 #生蛇 #帶狀疱疹 #水痘 #生蛇後遺症 #神經痛 #失明 #蛇針 #疫苗
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　　年紀愈大，感染俗稱「生蛇」的帶狀疱疹機會愈高，50歲更是踏入生蛇高危期。在本港，97%的39歲以上人士曾患水痘，每3人便有1人有機會在一生中生蛇，當中每2名85歲或以上長者，更有1人發病。據人口推算，本港50歲或以上佔人口比例將於2039年突破50%，有專家料生蛇個案將倍增，建議當局盡早安排分階段式蛇針接種計劃。

 

　　感染及傳染病科專科醫生曾祈殷解釋，生蛇由水痘帶狀疱疹病毒引發，只要曾患水痘，病毒就會潛伏於體內，並在免疫力低、壓力大時重新活躍。本港97%的39歲以上人士曾患水痘，每3人便有1人有機會在一生中生蛇，每2名85歲或以上人士更有1人發病，部分患者亦會重覆生蛇；而除了「痛過生仔」、出紅疹等，部分患者有機會出現併發症，包括3成人患可持續數周至數年的後遺神經痛，12.4%人更因生蛇上眼而失明。

 

3成患者 持續後遺神經痛

 

崔俊明（冼偉倫攝）

 

　　香港醫院藥劑師學會會長崔俊明引述本地研究指，若不接種任何「蛇針」，每7人便有2人生蛇，每20人有1人出現後遺神經痛，每100人有1名生蛇上眼。本港目前有減活疫苗（ZVL）和重組疫苗（RZV）2種蛇針，其中雖然肌肉注射含有結合抗原及助劑的RZV，有機會引致針口紅腫痛、輕微發燒等，但10年整體保護效能達89%，較ZVL高75個百分點。若RZV接種率達40%，更可減少逾20萬宗生蛇個案，相關併發症和死亡個案亦能大減，比接種ZVL多4至5倍。

 

　　他指，每7人接種RZV有1人能預防生蛇；但接種ZVL，每27個人才有1人能預防，建議當局首階段為65歲或以上，及18歲或以上免疫力低下人士接種，後再擴展至50歲或以上高風險人士、及50歲或以上所有人，降低生蛇對中老年人士的風險。

 

 

轉載自: 晴報

 

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