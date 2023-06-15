逾4成銀屑病人或患關節炎！嚴重可致永久殘損變形！男性較高風險？醫生：及早求診

俗稱「牛皮癬」的銀屑病是常見的皮膚疾病，香港約每1,000人就有3人患上。有醫生指，由於銀屑病是一種自身免疫系統疾病，不單會影響皮膚，亦可牽涉身體其他系統及器官，逾4成人甚至會患上「銀屑病關節炎」；男性、高BMI和患有指甲銀屑病者特別危險，籲患者及早用藥或改變生活習慣。

陳湧醫生（左）指患者需注意早期銀屑病關節炎的病徵，及早用藥和改變生活習慣降惡化風險。（受訪者提供）

皮膚及性病科專科醫生陳湧指，銀屑病病發高峰期為15至20歲及55至60歲，雖然此病不具傳染性，但不同年齡層均有可能發病。醫學界估計此病源於T細胞活躍程度過高，導致其錯誤攻擊健康的皮膚細胞，釋放發炎因子來攻擊皮膚，引起發炎反應，並使皮膚細胞生長周期大幅減至3到7日，導致皮膚過度增生，形成厚厚的皮屑。

嚴重永久殘損變形

他指，銀屑病不僅影響皮膚，更可引起其他共病，如代謝綜合症、心血管疾病和脂肪肝等，當中約42%患者可能因而患上慢性炎症性關節病「銀屑病關節炎」，此症一般會攻擊患者遠端指或趾關節，令手指及腳趾末節的細小關節有紅、腫、熱和痛，並可能出現韌帶連接骨的交著點發炎、脊柱炎和骼關節炎等問題。

陳續說，與類風濕性關節炎一般影響女性較多有所不同，男性也可受銀屑病關節炎困擾，且與強直性脊椎炎一樣，可令關節遭侵蝕和出現骨質增生的風險，增加永久變型的威脅，嚴重者會演變為「殘毀性關節炎」，即受影響關節因長期受磨蝕致關節端骨出現溶解，引發永久殘損變形。

宜及早用藥防惡化

他提醒，男性、高BMI人士和指甲銀屑病患者患上銀屑病關節炎的風險較高，如要防止銀屑病影響關節，需注意早期銀屑病關節炎的病徵及馬上處理，藉藥物和改變生活習慣以降低惡化風險。如確診銀屑病關節炎，應小心護理皮膚及關節健康，如藉水療及物理治療等紓緩關節不適及疼痛、避免曝曬或用熱水洗澡，且要嚴格監控自身的新陳代謝及心血管健康水平。