中醫教分辨小兒腹痛！肚臍周邊痛是便秘，一按更痛可能係患腸病！伴隨這些症狀要即求醫

嬰孩肚痛十分常見。有註冊中醫師稱，小兒腹痛原因多，如臍周範圍疼痛、或與便秘、脹氣等有關；如疼痛位置固定，且按下時疼痛加劇，則代表患腸道疾病；若腹痛持續一段時間，且有便血尿血等症狀，即患器質性腹痛，須及早求醫；並建議家長要留意小兒情況，助其保持良好生活習慣，以降低出現腹痛機會。

註冊中醫師胡翠瑩

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師胡翠瑩指，小兒腹痛原因很多，若臍周範圍疼痛或為「功能性腹痛」，與便秘、脹氣等有關；若疼痛位置固定、遠離臍周，且按下見疼痛加劇，甚至有反跳痛，則由腸道疾病引起，如患闌尾炎會右下腹痛，或有由上腹部轉移至右下腹的疼痛等。至於「器質性腹痛」則會持續一段時間也未見緩和，且或出現發燒、嚴重腹瀉、反覆嘔吐、便血尿血等症狀。

嬰幼兒不懂用言語表達不適，故準確診斷病症有一定困難。胡稱，當嬰幼兒哭喊吵鬧時，若家長排除了因飢餓、大小便、寒冷、悶熱等不適，且抱起安撫後即停止哭喊，便可排除為腹痛；惟若嬰幼兒仍然哭鬧，並表現煩躁、面容痛苦或面色瘡白，腹痛的可能性便較高。

倘伴隨冒冷汗嘔吐 宜速求醫

她又說，若年歲較大的小孩自言腹痛，家長宜先觀察他們有否食慾下降、睡眠受影響和面色改變，若沒有即腹痛不嚴重，可先觀察；若有上述情況，且雙手抱緊腹部或雙腿蜷曲、冒冷汗、嘔吐、腹瀉等，即代表腹痛嚴重，應立即求醫。

預防勝於治療，胡建議，小兒平時應保持良好生活習慣，注意衞生和按時進食，避免進食生冷、辛辣刺激、肥膩食物，並盡量少吃零食；也要培養定時排便習慣、多做運動或戶外活動；家長應助小兒減輕生活和學習壓力。