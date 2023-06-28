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28/06/2023

近8成剖腹產媽媽難餵母乳！嬰兒缺益菌易過敏！市面配方奶粉補充效果可相差40倍？

#健康小tips #健康 #母乳 #益菌 #雙歧桿菌 #配方奶粉 #剖腹產媽媽 #過敏 #腸胃問題
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　　母乳餵哺可為嬰兒提供最充足營養。惟理大研究發現，近8成剖腹產媽媽有較遲上奶等情況，致難餵母乳，而剖腹產嬰兒因未經產道誕生，難獲足夠有益細菌「雙歧桿菌」，不飲母乳更易過敏及有腸道問題。團隊分析市面15款配方奶粉後，發現其補足「雙歧桿菌」效果最多相差40倍，有樣本飲1周已有效果。

 

　　理大團隊在2021年起招募200對本地母嬰參與研究，揭77%剖腹產媽媽有哺乳困難，如上奶困難或母乳分泌不足；69%人因感壓力改餵奶粉。但團隊分析75個飲奶粉的剖腹產初生嬰兒糞便樣本後，發現15款配方奶粉飲用一周後補足「雙歧桿菌」效果，最多相差40倍。

 

益生菌及益生元配方奶粉 助改善

 

剖腹產嬰兒腸道內雙歧桿菌水平近乎零，家長可諮詢醫生意見選擇奶粉助補充。左為徐梓筠、右為邱家琪。

 

　　理大食品科學與營養學系副系主任、未來食品研究院副院長邱家琪指，早前研究揭剖腹產嬰兒腸道內雙歧桿菌水平近乎零，今次研究則發現「益生致親組合配方」在飲用首周，已追貼母乳餵哺順產嬰的腸道益菌水平，而12周後飲用不同配方樣本水平大致相若。

 

　　兒科專科醫生徐梓筠解釋，雙歧桿菌是產道、母乳及母乳餵哺嬰兒腸道中最常見益菌，有助建立免疫力，但剖腹產嬰兒難通過產道獲得，若不飲母乳，腸道微生態會容易失衡，增敏感、腹瀉及便秘風險。

 

　　她引述泰國及新加坡研究指，飲用益生菌及益生元配方奶粉的剖腹產嬰兒，較對照組少53%皮膚問題、及72%濕疹及特應性皮炎風險。但嬰兒在不同成長階段需不同益生菌，日常飲食及體質也有影響，建議家長可先諮詢醫生意見選擇奶粉。

 

 

轉載自: 晴報

 

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