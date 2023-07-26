  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

26/07/2023

浸大研發新中藥！以古方「麻子仁丸」為基礎治療慢性便秘，有信心通過FDA新藥註冊

#健康小tips #健康 #便秘 #慢性便秘 #腸胃病 #麻子仁丸 #中醫 #中藥 #中藥古方 #浸大中藥創新研發中心 #美國FDA
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　慢性便秘是常見的腸胃病，浸大轄下中藥創新研發中心以中藥古方「麻子仁丸」為基礎，研發出治療慢性便秘的創新中藥CDD-2101。新藥已獲美國FDA批准，今年內將於美國展開第一期臨床研究。研究團隊指，是次臨床測試獲批，對香港藥物研發很有意義，有信心最終通過FDA新藥註冊。

 

卞兆祥

 

　　浸大協理副校長（中醫藥發展）、中藥創新研發中心總裁卞兆祥指，全球約14%人口受便秘困擾，而麻子仁丸是治療便秘最常用的中藥複方，團隊自2006年起已進行先導臨床研究，發現麻子仁丸耐受性良好，沒嚴重不良反應報告。

 

港研新中藥 首獲批美國臨床研究

 

　　卞續指，團隊以麻子仁丸為基礎，進行技術改良，強化從藥材至中間體，以至成品的質量控制，以升級為候選植物藥。新藥主要成分為火麻仁、大黃、厚樸、苦杏仁、麩炒枳實、白芍共6種中草藥；屬水提取物顆粒劑，可溶於水，口服使用，適用於腫瘤患者、肥胖人士及栢金遜症病人等的慢性便秘。

 

　　團隊於2021年底向FDA提交試驗新藥申請，今年4月獲批。第一期臨床研究將於今年內展開，在美國招募20名健康人士參與，以隨機、雙盲和安慰劑對照方式進行，以評估該藥物的安全性、耐受性和進行藥物代謝動力學研究。參加者將服用單劑量的新藥或安慰劑，被持續臨床監察24小時；最快明年完成。

 

　　卞補充，團隊料需3至5年才能完成第2、3期臨床研究，之後會整理動物研究和人類臨床試驗的數據，及藥物生產細節，向FDA提交新藥註冊申請。作為首個在港研發以中藥為本的新藥，獲批於美國進行臨床研究，卞直言對香港藥物研發有借鑒意義，有信心最終能通過FDA的新藥註冊申請，幫助更多病人。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #便秘 #慢性便秘 #腸胃病 #麻子仁丸 #中醫 #中藥 #中藥古方 #浸大中藥創新研發中心 #美國FDA

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅拆解電影神怪橋段！有一個髮型最當旺！去邊度能夠吸取靈氣？靈龜出海係咪代表香港「陸沉」！？點解拜多啲山能夠幫到自己？

etnet.com.hk