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09/08/2023

肝鬱＋心情差易經痛、月經不調！嚴重會有子宮肌瘤、乳房結節！中醫：按兩穴位助紓緩情緒

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　　不少女性月經來潮時都會情緒波動，有中醫師指，女性若因職場、家庭等問題，經常情緒暴躁、容易發脾氣、焦慮、心情鬱悶、不愛說話等，久而久之，不但容易月經失調，甚或會出現乳房結節、子宮肌瘤等婦科問題。

 

註冊中醫師陳鶯琳

 

　　基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳鶯琳表示，女性屬陰，以血為本，生理上「經、帶、胎、產」特點，均會令女性屢傷於血，處於「有餘於氣，不足於血」的生理狀態。氣有餘則使肝氣容易鬱滯，血不足則肝血易虛。

 

　　她續指，中醫認為「肝主疏洩」、「喜調達而惡抑鬱」，故肝能調節人的情志活動，而「肝鬱」正是描述其生理功能失常的狀態。女性以肝為先天，肝的生理功能失常，則肝經失調，肝經循行繞陰器至小腹，故肝經鬱滯容易引起月經失調、痛經，甚至子宮肌瘤，而情緒問題加重，往往會伴隨症狀加重，所以有「隨喜怒而消長」的講法。

 

乳房易現結節

 

　　肝經循行亦經兩側胸脅，若肝氣不暢、肝血不足，氣血容易堵阻在兩胸脅，不通則痛，故能出現胸脅部疼痛，發脾氣時疼痛更明顯，長時間下去，乳房部位更容易出現結節或腫塊。

 

　　陳稱，工作或生活中需要經歷很多不同事物，情緒起伏均屬正常表現，但過度鬱悶或者發怒，便不符合正常生理狀態。經常無緣故地發脾氣或覺得鬱悶，就有可能是肝氣鬱結、肝火過旺、肝血不足，需尋求中醫幫忙做相應調整，亦可嘗試按摩膻中穴，即心包的募穴，因該處是情緒集散中心，經常揉按可幫助情緒疏洩，使人不容易形成乳腺增生、結節等問題；又可按太衝穴，此為肝經的原穴，有疏肝理氣作用。

 

 

轉載自: 晴報

 

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