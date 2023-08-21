四個香港人一個鼻敏感！中醫：肺脾腎臟腑虧虛、正氣不足引起！每朝發作按這3個穴位即紓緩

鼻敏感是普遍港人常見的疾病，有研究指出每四名香港人便有一人受鼻敏感之苦。鼻敏感的學名為過敏性鼻炎，相當於中醫的鼻鼽，以鼻癢，流鼻水，流眼水，鼻塞，打噴嚏，頭重，頭痛為主要症狀。中醫指受鼻敏感困擾者，可試按摩3個穴位紓緩症狀。

註冊中醫師王曉晴

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師王曉晴指，中醫角度鼻敏感是由於臟腑虧虛、正氣不足所致，主要牽涉肺、脾、腎三臟的虛損，以致在感受風吹或環境冷熱變化時、進食生冷食物後，或是清晨起床時出現鼻敏感的情況。

鼻敏感多數會全年反覆發作，尤其在冬、春、秋季節交替的時候特別嚴重。若要徹底根治鼻敏感，最理想是徵詢醫生的意見對症下藥。如每朝受鼻敏感困擾，可以試試按摩以下3個穴位紓緩鼻敏感症狀。

早晚各一次

中醫角度上「迎香穴」對一些呼吸道症狀有一定預防作用，可以增抵抗力，降低鼻炎發作機率。迎香穴位於面部，鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處。按摩時，以雙手食指指尖，按壓穴位5秒鐘，然後休息5秒鐘，左右按揉各5分鐘，每日早、晚各一次。

「鼻通穴」又名上迎香，對一些呼吸道症狀也有一定的預防作用，可以增強抵抗力，降低鼻炎發作機率。鼻通穴位於面部，當鼻翼軟骨與鼻甲的交界處，近處鼻唇溝上端處。按摩鼻通穴時需停留約3秒鐘放手，按到略有痠脹的感覺為佳。每次按揉穴道10秒鐘便需休息5秒鐘，按揉共需5分鐘，每日早、晚各一次。

「合谷穴」為常用的保健穴位，能增強抵抗力，降低鼻炎發作機率。合谷穴位於兩手手背虎口處，可以雙手大拇指尖交替按壓，由於合谷穴的經絡循行是通往對側鼻翼，故左鼻塞要指壓右合谷，右鼻塞要按壓左合谷，即是中醫所說的「左病治右，右病治左」。按揉穴位10秒鐘後，休息5秒鐘，重複按揉約5分鐘，每日早、晚各一次。

王曉晴指可於閒暇時間按摩上述三道穴位以紓緩鼻敏感的不適，不需要特殊技巧，每日早、晚各一次，因此非常實用。