糖尿病 | 港人對糖尿腳認知不足！7成患者拖至「爛腳」先求醫！初期症狀除了腳趾痹還有甚麼？

糖尿腳是糖尿病常見的併發症之一，但有調查發現，逾6成人未知腳趾出現麻痹或針刺感是糖尿腳初期症狀，7成患者會拖至傷口潰爛才求醫，反映港人對糖尿腳的認知不足。有糖尿科專科護士提醒，糖尿病患者必須定期接受糖尿病併發症檢測，亦需每日進行自我足部護理及檢查，以免延誤治療導致爛腳風險。

為了解港人對糖尿腳的認知，電子生活資訊平台生活易（ESDlife）於2月以網上問卷訪問1,141名市民，當中63%受訪者未知腳趾出現麻痹或針刺感覺已是糖尿腳初期症狀，其他如雙腳易疲累（74%）、起繭（86%）及雞眼（91%）等，都是容易被忽略的糖尿腳症狀。

逾9成人憂截肢 35%怕致死

由於糖尿腳初期症狀並不明顯，故容易被忽略。受訪糖尿腳患者中，7成人會拖延至足部傷口潰爛才求診，而拖至腳趾外觀變形、足部皮膚顏色異常才求醫者，各有近4成；更有逾3成患者直到足部失去感覺、連受傷亦不知道才求醫，從而確診糖尿腳。調查又發現，逾6成患者認為糖尿腳影響日常生活，96%人害怕要截肢、35%人更憂慮有死亡風險。

患者需每日護理足部

此外，94%受訪者知道「未有穩定地控制糖尿病的人士」較易患上糖尿腳，但正因如此，部分患者及照顧者只著重控制糖尿而忽略足部健康。逾6成受訪者表示，只會不定期進行足部護理，近2成人甚至沒有進行日常足部護理，另有逾3成人不知道正確的糖尿腳傷口處理方法。

香港糖尿科護士協會主席魯潔敏提醒糖尿病患者，長期三高失控會誘發動脈粥樣硬化的血管病變及腳部神經病變，導致足部肌肉萎縮，壓力分布不均。當足部變形，加上鞋子不合適、腳部沒有感覺，會造成不被為意的傷口，增加細菌感染的機會，因此糖尿病患者必須定期接受糖尿病併發症檢測，了解個人健康危險因素及是否有血管病變及神經病變。

魯潔敏續說，糖尿病患者應定期修剪腳甲，宜橫向直剪，切勿修圓及剪得太短，以免造成傷口或陷甲。另外，患者亦需每日進行自我足部護理和檢查，如發現腳部有任何損傷或感染，傷口四周如出現紅、腫、熱、痛，或傷口的分泌物增加且有惡臭味及不正常顏色，應盡快求醫治療，避免延誤治療而導致爛腳風險。