健康零食 | 謝絕「垃圾零食」！營養師：天然乾果、炒米餅好選擇！教你DIY有益「能量球」

小朋友剛迎接新學年，隨著他們漸漸長大，他們對營養的需求也會愈來愈大，以供他們身體生長發育和應付較高的活動量。註冊營養師教路，除了一天的正餐之外，美味高質素的健康小食有助補充小朋友在學習和運動時消耗的熱量，比「垃圾零食」更有助他們攝取足夠營養素。

基督教聯合那打素社康服務註冊營養師指，杏仁、腰果、合桃、及開心果含有對人體有益的不飽和脂肪酸，適量食用有助降低體內的壞膽固醇，而且具抗氧化功能，有助保護細胞。選擇不含鹽的原味乾焗比油炸、鹽焗含較少脂肪及鈉。

天然風乾乾果 助促進腸道健康

另營養師指，無添加的乾果如西梅乾、杏脯乾、小紅莓乾、藍莓乾、無花果乾及提子乾，含豐富維他命和纖維素，有助促進腸道健康。他們提議小朋友可用牙籤串起提子乾、小紅莓及藍莓乾。另家長亦可考慮乾元貝、蒟篛等小食代替糖蓮子、糖冬瓜、糖蓮藕、糖果、朱古力等高添加糖小食。

米通、炒米餅、非油炸紫菜或自製原味爆谷較低脂，非油炸紫菜及自製爆谷等含有纖維，較易令人產生飽肚的感覺。但營養師指，無論哪種小食，父母及小朋友都應該學懂節制，所謂「少吃多滋味，多吃壞肚皮」，以免影響正餐胃口。

此外，家長亦可須小孩一同預備健康小食，例如用牙籤串起乾果、和小朋友一起製作「能量球」。