痛症 | 「媽媽手」非阿媽專利！日常生活用錯力出事！一個小動作即Check有無患上！中醫針灸推拿有幫助

「媽媽手」非母親獨有，「媽媽手」在醫學上的名稱是橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎。在中醫角度，橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎被歸類為「傷筋」範圍，一般發生率女性多於男性故稱「媽媽手」。

患橈骨莖狹窄性肌腱滑膜炎主因多與日常生活中不正確用力，或是拇指反覆用力過度有關。中醫治療方法包括中藥治療、針灸、推拿等，助減輕疼痛、消除炎症和壓力，恢復手腕和手指運動功能。

註冊中醫師陳俊偉

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師陳俊偉指，橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎是一種常見的手部疾病，它是由於手腕部位橈側（拇指側）的肌腱周圍的腱鞘發生炎症，和壓迫到其下方的伸拇短肌及外展拇長肌的肌腱和滑膜，引起管道的狹窄、管道兩端的肌腱及滑膜發炎腫脹，嚴重時肌腱的滑動受限，或造成沾黏。在中醫上，橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎被歸類為「傷筋」範圍。

多於手腕發炎 橈側疼痛提物無力

陳俊偉指一般而言，「媽媽手」好發於30至50歲成年人，發生率女性多於男性故稱「媽媽手」。患上橈骨莖狹窄性肌腱滑膜炎主要原因大多與日常生活中不正確用力，或是拇指反覆用力過度有關，如洗衣服、扭毛巾或抱小嬰兒時手腕過度彎曲、拇指過度外展等。然而，於其他行業中，如果工作需要長時間重複性使用拇指施力者，例如︰長時間使用電腦打字、寫字用力過度工作者、麵包師傅不斷做攪拌動作均有機會引致，因此「媽媽手」不是女性獨有的疾病。

橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎通常發生在手腕部位，症狀包括腕部橈側疼痛、提物無力、手腕橈側莖突部有腫脹、該處壓痛明顯、嚴重時疼痛傳射至整個手部，夜間因疼痛難以入睡，影響日常的生活和工作。

至於如何檢查自己有否患「媽媽手」，陳俊偉指可自行把拇指置於手掌心，然後握拳，再將腕關節偏向尺側，也就是往小指方向偏，如果在手腕靠拇指附近出現疼痛，就代表「握拳試驗陽性」，那可能是患上了橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎。

而中醫治療橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎的方法，包括中藥治療、針灸、推拿等，可幫助減輕疼痛、消除炎症和壓力，恢復手腕和手指的運動功能。

中藥治療方面，中藥可以通過調節身體的氣血運行和維持身體的平衡來治療橈骨莖突狹窄性肌腱滑膜炎。常用的中藥包括川芎、紅花、三七等，它們可以幫助減輕疼痛和消除炎症。

避免拇指重複性用力動作

針灸方面，可以通過刺激身體的穴位針對手腕和手指的穴位進行治療，以幫助減輕疼痛和恢復運動功能。

推拿方面，則可以通過按摩和揉捏手腕和手指的穴位來促進氣血流通和減輕疼痛。推拿還可以幫助減少手腕和手指的僵硬感，改善手指的彎曲和伸展困難的情況。

陳俊偉提醒除了治療外，患者應避免拇指重複性用力的動作，否則很容易反覆受傷，因此家居護理是根本恢復的關鍵，例如在抱寶寶時，避免重量完全由虎口及拇指承受；急性疼痛期，讓拇指多休息，護腕保護；慢性期則以熱敷，手指拉筋運動來復健。