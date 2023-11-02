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02/11/2023

大閘蟹來源 | 內地奸商草酸洗劣質蟹，食用可致重金屬中毒！賣蟹專家教揀蟹：要睇3大特徵！中醫分享6大進食禁忌

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　　又到大閘蟹當造季節，不少港人更會到內地選購大閘蟹。近日就有內地媒體揭發，有黑心商人疑使用「洗蟹粉」，即工業用草酸等清洗及浸泡螃蟹，使其變成「青殼白肚」的狀態，將品質差劣的「黑肚蟹」偽裝成優質大閘蟹出售。有專家指，工業草酸含有重金屬，食用後可引致中毒。

 

　　根據內地《澎湃新聞》報道，記者暗訪大閘蟹產地之一的湖北洪湖，發現有不少商販為追求螃蟹「青殼白肚」的效果，利用「洗蟹粉」清洗及浸泡螃蟹。而所謂的「洗蟹粉」，其實就是工業用草酸、檸檬粉，當地不少漁具店均有「洗蟹粉」出售。

 

　　《澎湃新聞》記者假扮買家查詢，店家表示：「你要洗的話，我用藥跟你一泡乾淨了」，更直指在外售賣、很白的螃蟹，「就是用藥洗了的」；又透露除了螃蟹，亦能以其洗黑蝦子。店家即場示範如何「洗蟹」，將草酸粉撒入浸泡螃蟹的水後，水面即時有大量泡沫；10分鐘後螃蟹已變得「青殼白肚」。店家指浸泡後螃蟹仍能活幾天，「泡了之後養幾天，越養越白」。

 

 

　　記者其後走訪當地漁具店，發現大部分商家都有售賣草酸、檸檬粉，價錢可低至8元人民幣一斤，更聲稱一斤草酸可以洗百斤螃蟹。從影片內容可見，草酸粉的包裝上標明「內蒙古自治區通遼金煤化工有限公司製作」。記者詢問用草酸洗蟹會否有不妥，對方僅表示：「行裏都是用這個洗的」。另一間漁具店職員就向記者介紹用法，

 

　　「洗了要當時賣，洗了之後馬上要用清水漂，用網子擺一下以後用清水漂，漂了以後不能放時間長，有損傷的。」

 

專家：或致重金屬中毒

 

　　華東理工大學食品科學與工程系教授劉少偉指出，一般而言食用級的草酸問題不大，「比如說醋裏面就是草酸」，但如洗蟹用的是工業用的草酸，內裏含大量重金屬，吃進人體或會引致中毒。事件曝光後，洪湖市場監督管理局已作排查，並與當地農業農村局繼續研討。

 

蟹身宜墨綠 蟹毛應呈金黃色

 

　　對於揀選大閘蟹的貼士，在本港有多年賣蟹經驗的三陽泰老闆翁育泉曾接受《晴報》訪問指，消費者應選擇外殼應色澤較深的大閘蟹，這代表大閘蟹較為新鮮，而且顏色應呈墨綠色，不要選偏黃色。翁育泉又指出，大閘蟹的毛髮於燈光下應照出金黃色，當拆繩後牠的行動應十分活躍。外形上應選擇較為肥美及乾淨的，塘蟹的外表相對較骯髒，而湖蟹則較清潔。

 

　　至於港人北上後可否帶大閘蟹回港，據本港海關資料顯示，常見的禁運/受管制物品包括危險藥物、精神藥物、受管制化學品、抗生素、槍械、彈藥、武器、爆竹煙花、戰略物品、未經加工鑽石、動物、植物、瀕危物種、電訊設備、野味、肉類、家禽、蛋類及配方粉等，至於作為水產的大閘蟹並沒有上榜。

 

　　不過，在本港出售大閘蟹需持有「介貝類水產動物(大閘蟹) 售賣許可證」，因此海關如查獲有人帶大閘蟹返港，若屬合理數量，並只稱自用，原則上不論生蟹定熟蟹都可帶回港；但如一個人而帶一大籮回港，就可能被質疑非自用而有機會被扣查。

 

食大閘蟹6大禁忌

 

　　由於大閘蟹屬寒涼食物，註冊中醫師鄭智仁、許懿清和食物安全中心曾提醒，市民進食大閘蟹時應留意以下6大禁忌，當中包括2類食物需避免與大閘蟹同吃，同時有4個大閘蟹部位不能食用，以免病從口入：

 

 

轉載自: 晴報

 

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