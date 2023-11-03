急性疾病 | 19歲少年肚痛屙嘔，送院抽出「奶白色血液」險死！究竟是甚麼病？醫生揭與兩個習慣有關！

雖然吃外賣方便，但小心帶來健康風險！內地一名19歲少年近日突然肚痛、肚瀉及嘔吐，起初以為只是吃錯東西致腸胃炎，但吃藥和接受輸液後反而更嚴重；後來被送入醫院深切治療部（ICU），抽血時發現血液樣本竟呈奶白色，經診斷患上急性重症胰臟炎，是由高血脂症所導致。最終少年在ICU治療約兩周，方能保住性命，化險為夷。醫生經了解後，發現這一切的背後，全因少年經常吃外賣等不良飲食及不做運動所致。

綜合內媒報道，浙江寧波19歲男生小東（化名）身高約170厘米，體重卻達190斤（約209磅），長期吃外賣的他喜愛重油、高脂、高糖的「重口味」食物，而且更不愛做運動。小東幾年前被驗出患高血壓和糖尿病，但仗著年輕而未有理會。

直至近日，他突然肚痛、肚瀉及嘔吐，起初以為只是吃錯東西致腸胃炎，但吃藥和接受輸液後，病情反而更嚴重。家人召喚救護車後，小東被送到寧波大學附屬第一醫院方橋院區，被診斷患上由高血脂症導致的急性重症胰臟炎。由於病情嚴重，需入住ICU 兩周，方能脫離危險期。

該院深切治療部副主任葉繼輝指，小東入院時血脂超標了100多倍，抽血時血液樣本更呈奶白色。他解釋，這是由於患者過量攝取脂肪，小腸消化吸收後形成細小的乳糜微粒進入血液；當乳糜微粒累積至一定程度，血清就會由清澈透明淡黃色變成奶白色的黏稠液體，亦即是乳糜血。

他表示，重症急性胰臟炎發病急、病程進展快、病死率高。正常情況下，人體的胰酶在胰臟內處於未被激活的狀態，不會對人體造成損害，但當患者出現急性胰臟炎，胰酶便會被異常激活，影響胰臟自身，以及周圍的組織及器官。

他指，急性胰臟炎會令人產生過度免疫反應，出現全身炎症反應症候群，導致內臟損傷、功能衰竭，嚴重甚至會死亡。而當時小東出現呼吸窘迫候群、嚴重呼吸衰竭、腎功能不全、繼發腹腔感染等，情況亦十分危急。醫護人員透過禁食水、通便、血漿置換、血脂吸附、血液過濾、抗感染、輸注抑制胰蛋白酶分解和提高血管活性的藥物等，才能救回他一命。

而近幾年，該院每年都會出現與小東類似的病例。葉醫生指，這些病人的共同點是「年紀輕、體重大、平時常暴飲暴食、飲料當水喝、很少運動、有基礎疾病卻不當回事」，因而提醒大家切勿貪圖一時爽快而暴飲暴食或酗酒，

「對於這種吃出來的毛病，預防的關鍵在於管住嘴。」

酗酒、血脂過高與膽結石為引發主因

本港腸胃肝臟科專科醫生張世華曾表示，酗酒、血脂過高與膽結石是常見引發急性胰臟炎的原因，另外病毒感染、藥物影響亦可能會引發此病。他指出，患者會出現腹痛、進食困難、嚴重可導致急性糖尿病，及併發胰臟壞死、胰臟假性囊腫，如再受到細菌感染，更可危及性命。

急性胰臟炎患者的年輕層會視乎病因而有所差異，張醫生表示由膽結石引發的多為年紀較大，約60至70歲的人士；由酗酒和藥物影響引發的為中年人士為主，約在40歲前後。如患上急性胰臟炎應先清楚病因，針對病因作出相應治療及改善生活習慣。

急性胰臟炎4大症狀：





1. 疼痛延伸至背部

2. 噁心、嘔吐

3. 上腹劇痛

4. 發燒

（資料來源：外科專科醫生白映俞）

3個預防高血脂貼士

1. 控制攝取熱量：少吃油炸食品、肥肉、奶油、動物內臟；適量增加蛋白質及低動物脂肪食物，如魚肉、雞肉、蛋白及豆製品；多吃蔬菜 補充膳食纖維，如茄子、香菇、木耳、海帶、山楂、蘋果等



2. 多做運動：適量運動可增強心肺功能、改善胰島素抵抗和葡萄糖耐量，並可減重、降低血漿三酰甘油和膽固醇水平，升高HDL膽固醇水平



3. 控制高危因素：控制好血壓和血糖；45歲以上肥胖人士、具高脂血症家族史者、經常應酬人士、精神高度緊張人士，均屬高危族群，每年應檢查血脂一次；所有胰腺炎患者，均應定期檢測血漿甘油三酯水平



（資料來源：婦產科主任廖東霞醫生）