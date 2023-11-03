北上按摩 | 港男呻深圳按腳被挑出22粒雞眼逾千元埋單！哪些人最易生雞眼？醫生教3招除厚繭

不少港人都喜歡北上吃喝玩樂。不過兩名港男近日到深圳東門，享受號稱只需40元人民幣（下同．約43港元）的腳底按摩時，被師傅遊說可幫忙清除雞眼，但需逐粒收費。兩人不虞有詐，最終埋單竟被索費逾千元，事後只能大呻自己「被劏」變羊牯。

師傅一直沒透露雞眼數目

一名港男周二（10月31日）在Facebook群組「深圳及大灣區黑店大全 (大陸呃人黑店/ 黑心食店關注組)」發文指，當日與友人光顧深圳東門老街站A出口八達商城一間「40元按腳」的腳底按摩店。他們在店內浸腳後，師傅表示他們有雞眼問題，推銷指挑雞眼一粒僅需60元（約65港元）。當時事主與友人均認為價錢算便宜，故決定享用挑雞眼服務，但師傅一直沒有透露他們腳上的雞眼數目。

然而當結帳時，師傅這時才聲稱已為事主清除8粒雞眼，而其友人則有14粒雞眼，因此兩人需分別付款580元（約627港元）及820元（約887港元）。事主表示：

「我們都驚訝了，因為沒有料到腳底有這麼多的雞眼。」

事主與友人最終只好無奈繳付1,400元（約1,514港元）。他坦言雖然自己也有錯，沒問清楚價錢，但強調師傅一直沒有講清收費詳情，直言：

「覺得有種被劏的感覺，建議港人如做類似服務，要詳詳細細問清楚。」

對於事主的經歷，不少網民表示：

1. 14粒雞眼隻腳咪成粒榴槤咁？

2. 咁多雞眼仲行到路？

3. 14粒雞眼真係要坐輪椅返落嚟。

4. 反而好奇點解咁多雞眼？

5. 返大陸修腳隨時惹到灰甲！

6. 一聽到逐粒數？你幫我批腳皮算。

醫生：雙腳頻繁摩擦導致腳皮增生

要預防雞眼、厚繭等腳皮增生情況，皮膚科專科醫生陳厚毅醫生早前接受《晴報》訪問時解釋，腳皮增生主要與頻繁摩擦有關，部分需經常赤腳的職業，如瑜伽導師、泰拳教練等，因腳掌長期與地板直接摩擦，導致腳皮較其他人厚。另外，因腳跟位置沒有皮脂腺，油脂分泌不足，容易變得乾燥，引致角質累積令腳皮增厚。

陳醫生續指，雙腳因為承受著全身重量，腳底或腳跟都會受到摩擦，可說是人體最易出現角質增厚的地方，若加上鞋頭過窄、鞋底過硬等令腳掌長期受壓，會增加腳掌皮膚角質化，令其變厚及乾燥。

皮膚科專科醫生林嘉雯亦指出，雞眼等足部厚繭除因角質增生引致，亦可能是角質化香港腳的病徵。她指香港腳主要分作「脫皮型」、「水泡型」和「角質型」，當中角質型初期僅有厚繭，但真菌可感染全身皮膚，容易導致灰甲或香港手出現，亦會傳染給其他人。因此她建議腳部若出現硬皮，且有灰甲，及手部脫皮病徵，應立即求醫。以下為3步清除腳底厚繭＋護理腳部方法：

1. 用暖水浸軟硬皮

2. 以磨皮石輕輕磨走

3. 使用含尿素的潤膚膏擦腳

（資料來源：皮膚科專科醫生林嘉雯）

多塗潤膚膏：日常應多塗質地厚實的潤膚膏，一天至少塗抹2至3次

減少磨擦：多穿拖鞋、穿襪子，減低磨擦機會

定期更換不同鞋款：經常穿著同一鞋款會令同一部位經常受壓，建議定期更換不同鞋款，保持雙腳健康

（資料來源：皮膚科專科醫生陳厚毅）