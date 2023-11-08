肺癌5年內復發率達4成！近8成受訪患者：缺乏政府資助難做免疫治療！即睇7大患癌警號＋個案分享

肺癌為本港癌症的頭號殺手，單是2020年的新症數字已高達5,000多宗。近來有臨床研究結果顯示，在手術前配合輔助免疫治療可縮小腫瘤，同時降低復發風險和提升治癒機會。有團體最新調查顯示，逾8成受訪者未有與醫生討論術前輔助免疫治療，亦對其沒有太大認知，即使有意接受治療，78%受訪者反映缺乏政府資助是最大阻礙，呼籲政府將有關治療納入藥物安全網，減輕病人的經濟壓力。

癌症資訊網慈善基金在今年9月至10月，對209名肺癌患者進行一項網上問卷調查，當中60位適合進行手術的早期非小細胞肺癌患者，平均年齡為56歲。調查發現大部分受訪者都沒有接受術前輔助免疫治療，主因醫生沒有建議、不認識這類治療方案，亦有四分之一人表示經濟負擔是考量之一。

另外，有8成人認為有需要與醫生討論更多術前輔助免疫治療，如獲醫生推薦，逾6成（68%）患者表示有較大可能選擇術前輔助免疫治療。不過選擇術前輔助免疫治療時，受訪者認為缺乏政府資助難以藥費負擔（78%）、副作用（67%）、缺乏認知（60%）及擔心延誤手術時間（57%）是主要障礙。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀表示，不少患者認為缺乏政府資助是接受術前輔助免疫治療的主要障礙，因此慈善基金促請政府在引入相關治療的同時，應盡快將其納入藥物安全網，減輕病人的經濟壓力。

方嘉儀分享一宗病例，51歲阿珍（化名）任職教師，去年3月因打算移民進行身體檢查，發肺部有陰影，其後確診早期肺癌，她苦候4周後，於私家醫院完成右邊部分肺葉切除手術。

然而在今年初，她胸口突然感劇痛且無法呼吸，入院檢查後發現肺癌復發，並已擴散至左肺，現時正接受標靶口服治療。阿珍有感若在等待手術期間可使用術前輔助免疫治療，或能減低復發機會。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅醫生指，一至三期肺癌患者只接受手術治療，有4成會在5年內復發，第三期患者復發率甚至高達7成半，近期有研究顯示，如患者於手術前接受免疫治療配合化療，能有效降低超過一半的復發機會，亦能令三年內腫瘤擴散的病人數目，由6成降至不足2成。此外，術前免疫化療組合也可有效縮小腫瘤、有助將開胸手術改為微創手術，亦能縮短術後留院時間。

不過他指出，此治療方法並非所有肺癌患者適合，一般而言腫瘤直徑4cm或以上，或擴散至淋巴結，而不適用標靶治療的肺癌病人較為合適，所需時間方面，鄭醫生指術前免疫治療包括3個療程、需時約9周，費用約為10萬元。

肺癌7大警號

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾經表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60-80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。這些警號包括：

1.咳嗽持續三星期以上

2.咳出的痰中帶血

3.呼吸不順、喘息困難、聲音沙啞

4.持續胸悶、胸痛，深呼吸時更明顯

5.體重異常減輕

6.頸部摸到淋巴結硬塊

7.全身乏力，骨關節疼痛、腫大

資料提供：臨床腫瘤科專家李兆康醫生

第四期治療以控制及紓緩為主

對於「肺腺癌」的治療方法，李醫生指隨著癌症的期數不同，常見治療手段亦各有不同：

第一、二期（根治）

可用手術切除腫瘤，部分病人術後需化療，若病人不能接受手術，可選擇放射治療



第三期許根治或控制、紓緩）

標準治療方案，是放射治療及化療，部分病人會加上免疫治療



第四期（控制、紓緩）

病人如有基因突變，會採用標靶藥，若沒基因突變，可考慮用化療及免疲治療