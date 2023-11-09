流浮山豬場爆非洲豬瘟！漁護署將銷毀有關豬隻！進食會否受感染？3大安全食用貼士公開

漁農自然護理署（漁護署）昨日（8日）公布，在元朗流浮山元朗流浮山一持牌豬場，並從32頭豬隻中抽取了樣本作檢測。結果發現其中16頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，漁護署將安排在場內銷毁豬隻。

發言人強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心。

漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，亦已派員巡查有關豬場3公里內的其他3個豬場，並無發現豬隻健康有異常。為審慎起見，漁護署亦已暫時禁止這些豬場運出豬隻，並進行豬隻採樣及檢測，以確保豬場沒有受到感染。至於3公里以外的其他豬場，亦無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員會提醒豬農妥善實施良好生物保安措施，並繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

至於今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。

食物環境衞生署及漁護署亦會繼續嚴格執行內地活豬運輸車及本地活豬運輸車在屠房的清潔及消毒，減低非洲豬瘟交叉感染的風險。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無需關閉或銷毁其他豬隻。

甚麼是非洲豬瘟？

非洲豬瘟是嚴重的豬隻病毒性疾病，具高度傳染性。非洲豬瘟不是人畜共患的疾病，不會感染人類的動物疾病，故對人類健康並無威脅，至今亦沒有證據顯示病毒曾出現變異而引致跨物種傳播並感染人類。豬隻感染後，死亡率可高達100%。由於目前並無疫苗或治療方法，因此對養豬業構成嚴重威脅。

非洲豬瘟可在豬隻之間經直接或間接接觸傳播，豬隻受感染後需時約4至19天才發病，但病毒可在病徵出現前兩天已開始傳播。病毒會經所有分泌物例如唾液、淚水、鼻涕等，以及尿液、糞便等排泄物排出，並可長時間存活於排泄物、屠體、鮮肉及某些肉類產品中。雖然這病毒可在受污染的肉內長時間生存，但以攝氏70度加熱30分鐘，即可殺滅。

資料來源：食物安全中心

非洲豬瘟不會感染人類

非洲豬瘟不是人畜共患的疾病（即不會感染人類的動物疾病），故對人類健康並無威脅。非洲豬瘟病毒外面有表面蛋白質，必須與宿主細胞結合才能進入和複製。動物的物種不同，其細胞外面的蛋白質亦有所不同，某些病毒只能附著在若干物種動物的細胞表面。非洲豬瘟病毒便只能附著於並進入豬隻的特定細胞，而非人體細胞。自發現非洲豬瘟的過去一世紀以來，至今沒有證據顯示病毒曾出現變異而引致跨物種傳播並感染人類。

安全食用豬肉3大貼士

1. 向可靠的持牌店舖購買肉類

2. 豬肉必須徹底煮熟才可食用，因為未經煮熟的豬肉可能含有食源性病原體

3. 如未能提供官方衛生證明書，切勿攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境





資料來源：食物安全中心