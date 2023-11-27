胰臟癌症狀 | 38歲男定期體檢愛運動患上「癌王」！發病率與死亡率幾乎一致？入侵性強、難察覺！即睇7大症狀！哪些人屬高風險？

浙江杭州一名38歲男子雖然熱愛運動、每年體檢，但他最終患上「癌王」胰臟癌，更被判斷只剩1年命，讓他百思不得其解自己患癌的成因。醫生表示，原來男子一直有3個不良生活習慣，這亦成為他患癌的主要原因。

3個月前曾跑半馬

綜合內媒報道，事主在兩個月前經常在飯後出現持續性腹痛腹脹，他以為只是一般消化不良，故一直未有理會。然而，家人在一個月後發現他的眼睛及皮膚離奇泛黃，身體也明顯消瘦，他因而聽從家人建議主動到杭州市西溪醫院求醫。

經醫院檢查，證實事主患上晚期胰臟癌，而且癌細胞已擴散至肝臟，導致出現阻塞性黃疸。事主大惑不解表示：

「我3個月前還參加了半馬，平常也在運動，身體挺好的，怎麼會得胰臟癌？」

他又強調，自己有定期運動習慣，每年更會進行身體檢查，身體狀態應該非常良好。不過，據院方的腫瘤科主任余吉仙醫生指，事主長年來一直有長期吸煙、捱夜和高油脂飲食這3大不良的生活習慣，這亦是導致他患癌的主要因素。

由於他的胰臟癌病情已發展至晚期，余醫生表示已沒有手術、化療或電療的機會，估計他的生存時間約剩1年，只能透過紓緩治療，盡量減少他的痛苦。

胰臟癌難於早期發現

余醫生解釋，胰臟位於胃部下方，主要作用為輔助消化和代謝，能分泌各種消化酶，常聽到的「胰島素」就是由胰臟所產生，平衡血糖不可或缺的物質；而胰臟癌之所以被稱作「癌王」，是因其發病率與死亡率幾乎一致，大多患者一旦被診斷出患癌，其生存時間就大約剩下1年，而且胰臟癌的發病徵兆非常不明顯，難以於早期發現，所以大多人都是在中至末期發現，危害性甚大。

他表示，想及早發現胰臟癌就要多留意疑似症狀，例如腹部異常不適、腹痛、異常消瘦、疲倦乏力、消化不良等，如果出現黃疸則代表有機會與膽道出口阻塞有關，因為黃疸是胰臟癌發生在胰臟頭部最主要的臨床表現，會伴隨皮膚痕癢、茶色尿和灰色大便；此外，有部份患者會伴隨持續或間歇性低燒，且一般無膽道感染，或出現血糖異常等情況。

醫生提醒，要預防胰臟癌就要改掉各種不良生活習慣，避免長期進食過量高脂肪、高蛋白及高糖食品，應多食新鮮水果和蔬菜，並在日常飲食要保持規律，亦要注意保持有適量的穀類、豆類、番薯等粗糧的攝取，日常生活也要戒煙戒酒。

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便・肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。 症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會





胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

種族

黑人的風險較高

性別

男性比女性有更高風險

抽煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

資料來源：醫院管理局