內地7大病原體夾擊！急性呼吸道疾病有南下跡象？東莞小學爆流感停課4日！支原體肺炎和傷風感冒有何分別？

港人北上注意，內地近期爆發急性呼吸道疾病疫情，對象以小童為主。國家衛健委昨日（26日）表示，原因在於多種呼吸道病原體同時發作有關，包括流感病毒、肺炎支原體及呼吸道合胞病毒等。當中，東莞有小學班級近日出現流感症狀，需停課4天，病發潮大有南下跡象。

各年齡層流行不同病原體

國家衛健委昨日（26日）舉行新聞發布會指，隨著內地各地陸續入冬，呼吸道疾病進入高峰期。據監測數據顯示，目前流行的病例以流感為主，此外還有鼻病毒、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、腺病毒等病原，因此內地近期流行的急性呼吸道疾病疫情，與多種呼吸道病原體同時發作有關。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶在新聞發布會上指，內地近期呼吸道感染性疾病的病例，在不同年齡層流行的主要病原體亦各有不同。當中，1至4歲的病例以流感病毒、鼻病毒為主；5至14歲病例以流感病毒、肺炎支原體、腺病毒為主；15至59歲病例以流感病毒、鼻病毒、新冠病毒為主；60歲及以上病例以流感病毒、人偏肺病毒和普通冠狀病毒為主。

國家衛健委發言人米鋒向民眾呼籲：「要堅持戴口罩、多通風、勤洗手的衛生習慣，倡導『一老一小』等重點人群積極接種相關疫苗，有呼吸道症狀時要做好防護、保持社交距離。」面對各地求診人數增加，國家衛健委要求加開診療設施，適當延長服務時間。

胡錫進孫女亦染疫

隨著內地爆發急性呼吸道疾病，北京、天津、大連、上海和杭州等城市的醫院兒科持續爆滿。當中，天津兒童醫院單日門診量突破1萬人次，部分醫院甚至把骨科、婦科都改成了呼吸科，收治染疫患者，有部分醫院的輸液掛號已排到2,000號以上，部分染病的孩子甚至需要在輸液室裡做功課。為應對激增的病例。有內媒報道指，北大婦產兒童醫院的兒科門急診外側本月22日起已新增兩個「臨時輸液區」。

內地官媒《環球時報》前總編胡錫進也發微博表示，自己的外孫女燒到了40.6°C，過去沒燒過這麼高，「各大醫院的兒科全都擠爆了，北京三甲醫院檢查排隊大多要5個小時，輸液排隊時間更長，帶孩子去醫院晚上掛號凌晨才看上病，那樣的滋味經歷了才知有多難受。」

此外，內地多地的學校都有學校班級因為大批學生身體不適請假，需要停課數天，當中更包括廣東東莞。據東莞市萬江第二小學上周五（24日）發通報證實，一年級108班超過三成學生感染流感或出現發燒症狀。校方決定108班由即日起停課直至周一（27日），期望家人能夠在學童居家學習期間做好安全監管，急性呼吸道疾病高峰大有南下跡象。

支原體肺炎vs傷風感冒



針對內地肺炎支原體感染，世界衛生組織（WHO）於社交平台發文，提及中國國家衛健委曾指出中國的呼吸道疾病情況有所上升，並歸咎因為取消了新冠防疫限制，以及已知病原體的傳播，包括流感、肺炎支原體、呼吸道合胞病毒、新冠病毒等。

本港感染及傳染病專科醫生林緯遜早前接受訪問時指出，肺炎支原體感染後病徵與流感相似，但部分情況亦會出現氣促及皮疹等，提醒港人北上後如出現傷風感冒症狀且持續2、3天未退，應即求醫。

肺炎支原體VS傷風感冒6大Q&A





1.與傷風感冒、流感有何分別？



一般傷風、感冒、流感、新冠肺炎或腸病毒是由病毒引起，只會影響上呼吸道。



肺炎支原體的病原體是細菌，細菌會在細胞生存，可造成肺炎和影響上、下呼吸道，甚至影響其他器官例如心臟。

2.與流感病徵一樣嗎？

流感常見病徵包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。



肺炎支原體除上述病徵外，也有機會出現氣促、皮疹和耳朵感染等，並有5%至10%患者會患上非典型肺炎。

3.與流感潛伏期有何分別？

流感潛伏期一般約為1至4天。

肺炎未原體潛伏期較長，介乎1至4周，通常為3周。

4.兩者在診斷和治療上有何分別？

林緯遜指肺炎支原體相對上較難診斷，需用專用較昂貴的核酸檢測劑測試，而一般常用的抗生素，例如巨環內酯（macrolides)均對肺炎支原體無效，往往會令診斷延誤和較難對症下藥。

5.如何判斷自己是否感染肺炎支原體？

如北上旅遊，如回港後出現傷風感冒症狀，且持續2至3天仍未消退，同時皮膚或其他器官又出現異樣，便有可能感染肺炎支原體，而非一般感冒，應盡快求醫。

6.北上旅遊如何預防肺炎支原體？

預防感染肺炎支原體，與預防一般傳染病如新冠肺炎一樣，應時刻保持個人衞生，在人多地方佩戴口罩、經常保持雙手清潔，包括在觸摸口、鼻或眼前、進食前、如廁後、觸摸公共設施後洗手。



資料來源：感染及傳染病專科醫生林緯遜、衞生署



