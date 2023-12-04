長者日間暫託點增至190間！每日只需$41.5！年滿幾歲才可申請？即睇服務詳情

社會福利署今日（1日）起擴展長者暫託服務網絡，提供服務的地點擴展至約190間，服務名額亦提升至500個，以加強在社區生活的長者的住宿和日間暫託服務，紓緩其照顧者的壓力。年滿60歲或以上的長者及照顧者可透過電話及轉介等方法申請，每日暫託費為41.5元。

長者日間暫託服務為居於社區的長者提供短期日間照顧，即日起約140間參與「改善買位計劃」的私營安老院，除會提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務，受資助的長者日間護理中心/單位亦會繼續提供長者日間暫託服務，每日收費為41.5元。

新措施生效後，提供長者日間暫託服務的地點會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額由約260個增加至超過500個，遍及全港各區，讓長者及其照顧者獲得適切的照顧及支援。

長者日間暫託股市詳情

暫託服務時間

長者日間護理中心/單位：

星期一至六：8am-6pm

參與「改善買位計劃」的院舍：

星期一至日：8am-6pm

（包括公眾假期）

服務對象

60歲或以上，居於社區及沒有接受院舍照顧服務

需要一般起居照顧及/或有限度護理的服務

適合群居生活環境

健康情況及自我照顧能力符合提供服務之單位的護理程度

收費

$41.5/日

申請方法

致電照顧者支援專線182 183，由社工協助

直接向提供長者日間暫託服務的單位申請

透過綜合家庭服務中心/綜合服務中心、醫務社會服務部

或長者服務單位（如長者地區中心）轉介

暫託服務時間

長者日間護理中心/單位：星期一至六上午8時至下午6時（部分中心提供延長時間服務）

參與「改善買位計劃」的院舍：星期一至日上午8時至下午6時（包括公眾假期）

服務對象

年滿60歲或以上並符合下列條件的長者，可獲接納使用長者日間暫託服務，毋須經過「安老服務統一評估機制」評估。

60歲或以上，居於社區及沒有接受院舍照顧服務

需要一般起居照顧及/或有限度護理的服務

體格及精神適合群居生活環境

健康情況及自我照顧能力符合提供日間暫託服務之中心/單位/院舍的照顧/護理程度

申請方法

有意使用服務的長者可透過以下方法申請，照顧亦可透過網上搜查有關服務的空缺情況【點擊連結】。

致電照顧者支援專線182 183，由社工協助安排配對暫託服務

直接向提供長者日間暫託服務的院舍/中心/單位申請

透過綜合家庭服務中心/綜合服務中心、醫務社會服務部或長者服務單位（如長者地區中心、長者鄰舍中心）轉介

服務單位名單