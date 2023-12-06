中大醫學院院長陳家亮讚揚張竹君「公而忘私」！疫情下照顧患病伴侶同時專業緊守崗位

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生，早前獲香港樹仁大學頒授榮譽社會科學博士學位。香港中文大學醫學院院長陳家亮教授昨日（4日）撰文提及此事，又藉此緬懷過去與故友、張竹君醫生丈夫的相處點滴及細道張竹君醫生在疫情期間「公而忘私」真締：「『公而忘私』 ，就是把公眾利益淩駕個人利益之上。」

憶述與故友相處點滴

陳家亮教授昨日在Facebook指，張竹君醫生作為其「故友的太太」，上月27日獲樹仁大學頒授榮譽社會科學博士，又表示相信港人在抗疫期間對張竹君醫生那段令人讚賞的事蹟還是記憶猶新，並會對她的事蹟不禁慨嘆：「現今世代竟然還有這份公而忘私的情操！」

陳家亮教授又懷緬這位相識廿載的故友的點滴指，對方樂於助人卻行事低調。當年大家每逢周末經常跑到鴨竂街尋找二手音響，偶然成功尋寶便歡喜雀躍。彼此喜愛流連大埔墟，躲在茶餐廳享受菠蘿油及飛沙走奶。而他的太太也是「廚神」，經常炮製高難度菜色，「甚麼薑葱屈鲤、百花釀蟹鉗等等，我們亦勇於嘗試。那些日子雖是平淡低調，卻是快活自在。」

讚揚張竹君醫生「公而忘私」

其後故友不幸患上頑疾，不過他與病魔搏鬥多年仍堅毅不屈。陳家亮教授坦言，家人要照顧長期病患者並非易事，尤其在疫情期間，排山倒海的工作根本無分晝夜，還需要照顧卧病在床的至親，那份壓力足以摧毁心靈。在這身心俱疲的情況下他讚揚張竹君醫生仍然毋忘以專業態度面對工作。

「『公而忘私』 ，就是把公眾利益淩駕個人利益之上。」

回顧過去幾十年，陳家亮教授表示有幸認識過不少謙遜沉穩、勇於承擔的傑出人士，他們把生命活得更精彩，是港人活生生的見證。當然，也遇過一些好大喜功、沽名釣譽、左閃右避之輩，學識與地位容易令人變得驕傲和虛偽。

陳家亮教授慨嘆，故友已離開近3年，他在那遙遠的地方見證着至親如何的無私奉獻，彷彿生命的意義並不在乎在地上活過多少歲月，而是否可以活得更精彩。他又引述差利．卓別靈說話指：「當你感到失意時，生命會嘲笑你；當你感到快樂時，生命對你微笑；當你帶希望給別人時，生命向你敬禮！」