新冠病毒不等於流感！專家：5類高危人士染疫應使用抗病毒藥物！過往錯誤資訊減疫苗接種率？

新冠疫情爆發至今已踏入近4周年，世界各地目前已踏入「與病毒共存」的階段。輝瑞（Pfizer）早前在新加坡舉辦媒體圓桌會議，邀請了多名專家探討後新冠疫情時代的挑戰。

抗病毒處方療法 不足四成人稱「非常了解」

輝瑞（Pfizer）11月16日至18日在新加坡舉辦媒體圓桌會議，邀請了亞太胸腔醫學會（APSR)重症委員會召集人陽光耀教授、新加坡傳染病專家梁浩楠醫生、國際民調機構益普索（Ipsos）研究總監Zohra Dawoodani、輝瑞亞洲新興市場副總裁兼亞洲醫療負責人Egemen Ozbilgili，以及輝瑞亞洲新興市場地區醫療疫苗和抗病毒藥物負責人兼高級總監Bulent Taysi等人出席。

據益普索早前在新加坡、泰國、馬來西亞、香港、台灣、印尼和菲律賓等7個亞太地區，對14012名、16歲至74歲受訪者進行的研究調查顯示，逾40%受訪者認同對抗新冠病毒的處方療法與疫苗同樣重要，儘管部分地區對這類療法僅有較低的認知。

當中，在新加坡、馬來西亞、印尼、香港、台灣和菲律賓的受訪者中，只有低於40%的受訪者表示他們對抗病毒處方療法「非常了解」，當中不少染疫高危人士更低估自己的風險情況。而大部分受訪者獲取抗病毒處方療法的資訊來源，則依次主要依靠社交媒體、傳統媒體（電視、報章、電台等）、線上搜尋引擎或網站、國家衛生機構指南或建議，及家人或朋友等。

專家：新冠病毒非流感

多位講者會上重申，抗病毒藥物是新冠病毒的首選推薦治療方法。其中，口服抗病毒藥物有助於縮短住院時間和症狀持續時間，且相關抗病毒藥物的副作用可以接受，還有服用相關抗病毒藥物可降低長期慢性病的風險。

當中，陽光耀教授會上強調，新冠病毒仍然不等於流感，因為前者的住院率及入住深切治療比率至今仍然高於後者，新冠病毒仍然是重大的公共健康威脅。

他指出，以下5類高危人士在染疫後應優先考慮使用抗病毒治療：

● 逾50歲人士

● 少數族裔

● 孕婦

● 免疫功能低下者或曾服用削弱免疫系統的藥物

● 慢性病患者

一般而言，他指出新冠患者使用抗病毒治療的時機應越早越好，最好在症狀出現後的5天內使用，有助及時治療，預防病情惡化至重症。

疫期充斥「錯誤資訊」 傳染病專家：感真相無價值可言

對於疫情期間，有部分民眾對新冠疫苗或抗病毒藥物一度持觀望態度，新加坡傳染病專家梁浩楠醫生表示理解及接受這種想法，不過如果民眾持續觀望，他們有機會最終成為染疫的一員，助長傳播的風險，加重社會負擔。惟有全民共同對抗新冠，才是最有效的防衛手段。

他提到疫期期間充斥「錯誤資訊」，不但降低社區的疫苗接種率，甚至影響辛苦抗疫的醫護人員形象，這些「錯誤資訊」最終只會損害公眾利益，他直言：

「不少『錯誤資訊』完全是謊言，我對此感到震驚，甚至感到真相再無價值可言。」

他指出，消費者對自身健康決定的相關資訊有所掌握和保持主動至關重要，儘早識別風險、接受專業建議並採用推薦的治療方法是關鍵所在。

因此，他建議當局、醫護界、媒體等方面平台應汲取此前教訓，透過跨界別合作，向公眾推廣針對疫苗、藥物的正確醫療資訊及教育，「打倒『錯誤資訊』這個共同敵人」。同時當局可推出其他疾病的疫苗接種計劃，包括帶狀皰疹、百日咳、流感、肺炎等，讓公眾了解疫苗接種的作用和必要性。