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11/12/2023

廚房驚現多條活蛆蟲！來自一類食物！誤吞蠅蛆蟲卵有甚麼後果？哪些高危人士要小心蠅蛆病？

#健康小tips #蠅蛆 #蛆蟲 #健康生活Tips #聽醫生講 #蠅蛆病 #廚房 #腐爛食物 #腐爛食物
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　　家中食物腐爛易生蟲！一名女網民近日發文求救，指家中廚房離奇出現多條不明白色小蟲，急忙向網民求救，事主經檢查後相信是蛆蟲，疑來自一包腐爛食物。有醫生指出不慎吞下蠅蛆風險不大，但某類人士要特別小心。

 

　　女事主近日於Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文求救，表示家中廚房不時出現不明白色小蟲，請教一眾網民其真身，
「想請教大家，呢啲係咩蟲嚟？近日喺廚房間唔中有2條。」

 

疑花生腐爛長出蠅蛆

 

　　網民紛紛留言解答，指出小蟲相信是蠅蛆，認為事主家中或有腐爛食物：「蛆，有嘢腐爛緊」、「應該係蠅蛆，可以睇睇佢有冇彈跳」、「蛆，可以稀釋漂白水清潔，最好係拿去曬太陽，基本見光死」；有人就表示中藥材及水果為高危食物：「我屋企曾經都有，最後發現喺包擺咗好耐嘅藥材度走岀嚟」、「試過有個蕃茄放喺一個地方遺忘咗佢，有日清潔，全個蕃茄就係有呢啲蟲」。隨後事主表示經檢查後，相信蛆蟲來自一包腐爛了的花生。

 

網民有乜講

  • 蛆蟲!應該腐肉產生出嚟!
  • 蛆，有嘢腐爛緊
  • 豉油樽都有機會㗎
  • 我屋企曾經都有，最後發現喺包擺咗好耐嘅藥材度走出嚟
  • 我都試過，喺食物度出嚟（好似真係中藥），之前我無放落雪櫃就不斷有呢啲蟲
  • 蛋白質含量豐富用嚟炒蛋一流
  • 應該係蠅蛆，可以睇睇佢有冇彈跳
  • 試過有個番茄放喺一個地方遺忘咗佢，有日清潔，全個番茄就係有咾啲蟲，嚇到我腳軟

 

蠅蛆病是甚麼？

 

　　據衞生防護中心資料，蠅蛆病是由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病，經常臥床、身體殘障或缺乏自我照顧能力的長者，較易受蠅蛆入侵沒有皮膚保護的身體部位（如傷口及黏膜）。蟲卵一般於24小時內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。

 

  • 由蒼蠅幼蟲（蠅蛆）入侵人體或脊椎動物的器官及組織所引起的疾病。
  • 經常臥床、身體殘障或缺乏自我照顧能力的長者是高危人士。
  • 蠅蛆常在病弱人士身體表面的傷口、口、耳及鼻等孔穴的黏膜產卵。
  • 蛆疾金蠅是常見引致蠅蛆病的品種。
  • 蟲卵一般於24小時之內孵化成幼蟲，而幼蟲會鑽入宿主的身體組織內，以進食宿主的壞死或活組織為生。
  • 感染部位通常流出惡臭的分泌物及出現潰爛，導致器官機能失調、皮膚受損、繼發性細菌感染以至死亡。


資料來源：香港衞生署　衞生防護中心

 

誤吃蠅蛆蟲卵有危險嗎？

 

　　倘不慎吃下蠅蛆蟲卵會否有風險，家庭醫生方玉輝接受訪問時曾表示，蠅蛆與一般腸胃寄生蟲不同，蠅蛆身體沒有特別構造抵抗胃酸，因此不慎吞下含蠅蛆食物，一般對健康影響不大，而蠅蛆病通常是蠅蛆入侵傷口，特別是抵抗力較低人士（如長者）， 因飲食患上蠅蛆病病例較少，毋須過分擔心。

 

　　要預防蠅蛆病，密切照顧者或其他高危人士可從5方面入手：

 

1. 保持良好個人衛生：每天洗澡及保持皮膚清潔，且保持口腔衛生

2. 妥善處理傷口：處理傷口前要徹底清潔雙手，所有傷口應及時妥善處理及包紮好，並定時評估傷口癒合狀況，保持敷料乾爽清潔

3. 保持良好環境衛生：保持居住環境清潔，適當方法儲存食物，並將垃圾扔在有蓋垃圾桶，定時清倒，如有動物屍體必須妥善棄置

4. 防蠅措施：安裝防蠅網、昆蟲電殛裝置或滅蠅燈

5. 寵物的照料：動物也有可能被蠅蛆寄生，因此動物的傷口都應及時妥善處理，並定期接受獸醫檢查，不要飼養流浪動物。如懷疑動物患有蠅蛆病，應送交獸醫治理

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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