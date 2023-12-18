  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2023健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說健康最前線
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

18/12/2023

保暖要小心｜男子攬暖水袋瞓覺小腿皮膚遭燙熟！醫生︰切忌做呢件事！暖水袋水溫、分量應該幾多先安全？

#健康小tips #燒傷 #手術 #健康 #醫生 #家居 #痛症 #灼傷 #聽醫生講 #燙傷 #水泡 #熱水袋 #低溫燙傷 #冷敷 #急症科專科醫生 #暖水袋 #健康生活Tips #電暖氈 #保暖
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　冬季天氣寒冷，不少人會用一些保暖產品取暖。但内地一名男子近日抱著熱水袋入睡，醒來後發覺小腿刺痛，起了水泡。醫生指，雖然他被燙傷的面積較小，但深度達三度，皮膚已被燙熟。

 

　　綜合內媒報道，江蘇一名趙姓男子近日抱著熱水袋入睡後出事。他事後表示，晚上睡著後就沒有甚麼感覺，惟醒來後左邊小腿感覺刺痛，還起了水泡，於是前往醫院就診。

 

　　經醫生檢查後，雖然趙先生被燙傷的面積較小，但深度已達三度。醫生指，三度深度就代表皮膚都被燙熟，皮膚無法靠周圍癒合，癒合速度極慢，有時甚至需要做手術治療。

 

　　醫生表示，每年冬天是低溫燙傷高峰，而熱水袋的低溫燙傷佔兩成。因此建議民眾使用熱水袋時，一定要有保護套，與皮膚隔離。

 

使用暖水袋及電暖氈貼士

 

　　本港急症科專科醫生蔡振興曾接受訪問時分享使用暖水袋、電暖氈等取暖物品的小貼士：

 

暖水袋及電暖氈安全使用貼士

 

1. 勿將剛煲熱的水即時注入暖水袋，需先放涼至水溫80度以下，以免暖水袋過熱灼傷。

2. 使用暖水袋時，應先以布袋包裹，避免直接接觸皮膚。

3. 用完暖水袋切勿「摺完又摺」，否則會導致塑膠疲勞，摺位易爆開。

4. 使用暖水袋,電暖氈期間，如發現皮膚泛紅感痛，或有水泡，應停止使用，以凍水沖洗5至15分鐘，並求醫治理，切自行刺破水泡。

5. 使用電暖氈時，應以布被墊背，許多直接接觸皮膚導致灼傷。

6. 電暖氈勿開全晚，睡前可先調校高溫將被窩預熱，睡時再調低溫度，同時調校時間掣至1、2小時後自動關掉。

 

資料來源：急症科專科醫生蔡振興

 

　　本港衞生署亦教路，使用熱水袋時，盛水應不多於四份三的份量，要塞好活塞，檢查熱水袋無漏及無破裂，並加上袋套，方可使用。

 

　　蔡振興醫生表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

 

本港衞生署教燙傷的處理方法：

 

　　冷敷時，要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

 

處理傷口小貼士

 

1. 用冷水浸或沖洗受傷部位最少10分鐘以降溫及減輕痛楚。

2. 勿用冰直接敷傷口，以免破壞細胞組織。

3. 由於受傷部位或會腫脹，應即除去束縛性物件，如手錶、手鐲、指環、緊窄的衣物如腰帶、靴或鞋等。

4. 如衣服與傷口黏在一起，便不要勉強除去黏在一起的衣服，以免撕破皮膚，增加受感染的危險。

5. 如有水泡，不要弄破，否則容易引致細菌感染。

6. 傷口上切勿塗上藥油、牙膏、豉油、燙火膏、肥皂、食油等物質，以免令傷口惡化。

7. 如要保護傷口，可用消毒或清潔而不帶絨毛的敷料遮蓋，緊急時可用保鮮紙代替。

8. 勿用黏性敷料如棉花或膠布等直接包裹傷口，以免敷料與傷口黏在一起。

9. 上述方法可用於處理面積小及輕微的燒傷及燙傷。若燒傷及燙傷的情況嚴重，便應要盡快送傷者往醫院治理。

 

資料來源：衛生署

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #燒傷 #手術 #健康 #醫生 #家居 #痛症 #灼傷 #聽醫生講 #燙傷 #水泡 #熱水袋 #低溫燙傷 #冷敷 #急症科專科醫生 #暖水袋 #健康生活Tips #電暖氈 #保暖

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk