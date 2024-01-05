內地男童吃生蟹長5,000條寄生蟲！已上腦、入侵胸腔、腹腔！酒、辣椒等醃料真能消滅細菌？這5種食物勿生吃

生吃食物有風險！內地湖南一名男童突然患怪病，連走路都有困難，父母帶他前往醫院接受檢查，結果發現體內竟長了5,000條寄生蟲。醫生追問下才發現，男孩之前曾生吃螃蟹，相信是因此而感染了肺吸蟲。有專家就列出5種不宜生吃的食物，提醒民眾食用前應充分烹調，確保有害細菌與寄生蟲被殺死。

綜合內媒報道，醫生透過X光檢查發現，該名男童體內充滿寄生蟲，保守估計達5,000條之多，更有一部分已經入侵身體器官，腦部、胸腔和腹腔都出現了不同程度的空洞。據報，肺吸蟲又名衛氏並殖吸蟲，一旦進入人體就會到處遊走、「四海為家」，更會以人體組織為食。

對此，北京協和醫院兒科主任醫生鮑秀蘭便列出以下5類不宜生吃的食物，呼籲民眾必須將這些食物徹底洗淨及煮熟，否則一不留神便有可能將寄生蟲吃進肚內。

5大不宜生吃食物

1. 紅肉

● 未徹底煮熟的牛肉和豬肉極有可能感染絛蟲

● 一旦進入人體會引起腹痛、食慾減退等問題

● 如腸黏膜受損，更可能會引起腸穿孔、腹膜炎等症狀。

2. 水生蔬菜

● 水芹菜、蓮藕、荸薺（馬蹄）等可能寄生薑片蟲

● 可引起腹痛、腹瀉、吸收障礙及營養不良等問題

● 兒童受感染有可能導致發育不良，更可導致衰竭、虛脫而亡。

3. 醉蟹醉蝦

● 實際上就是生吃蝦蟹

● 體內寄生著大量肺吸蟲

● 感染肺吸蟲輕則引起咳嗽、咳血，重則侵入腦部和其他器官，更有可能引起腦疝，甚至死亡

4. 魚生

● 三文魚、金槍魚等鹹水魚十分容易感染異尖線蟲

● 異尖線蟲進入人體會引起腹痛以及強烈過敏反應，甚至在腹腔内形成膿腫

● 淡水魚生則有可能感染肝吸蟲病，引起膽管炎、膽結石、肝硬化，甚至演變為肝癌

5. 螺肉

● 田螺是廣州管圓線蟲的宿主，由於外殼堅硬，殺死寄生蟲的難度亦相對較高

● 廣州管圓線蟲會侵襲人的中樞神經、肺部、眼部等，從而造成腦膜炎、視力損傷甚至失明

「資料來源：北京協和醫院兒科主任醫生鮑秀蘭

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

1. 紅肉

冬天是打邊爐的季節，豬肉、牛肉等肉類亦是常客，不過鮑秀蘭就提醒，切勿為了追求鮮嫩口感而吃未煮熟的生肉。她指出，未徹底煮熟的牛肉和豬肉極有可能感染絛蟲，一旦進入人體會引起腹痛、食慾減退、肛門四周搔癢等問題，如果腸黏膜受損，還有可能會引起腸穿孔、腹膜炎等症狀。

2. 水生蔬菜

水生植物如茭白、菱角、水芹菜、蓮藕、荸薺（馬蹄）等可能寄生薑片蟲，如果不加以烹煮殺菌，便有可能受到感染。薑片蟲感染後會寄生在人的小腸內，嚴重可引起腹痛、腹瀉、吸收障礙及營養不良等問題。若兒童受感染，很有可能會導致發育不良，嚴重者更可導致衰竭、虛脫而亡。

3. 醉蟹醉蝦

鮑秀蘭表示，所謂的醉蝦、醉蟹實際上就是生吃蝦蟹，雖然味道鮮美，但牠們體內往往寄生著大量肺吸蟲；她指，不少人認為蝦蟹經過酒精浸泡「殺毒」便已安全，但飲用酒其實並不能完全殺死肺吸蟲的蟲卵或幼蟲。肺吸蟲一旦進入人體便會寄生在肺部，輕則引起咳嗽、咳血，重則侵入腦部和其他器官，更有可能侵犯大腦引起腦疝，甚至出現死亡的情況。

4. 魚生

不少港人愛吃魚生，但三文魚、金槍魚等鹹水魚皆十分容易感染異尖線蟲。這種寄生蟲專門寄生於海洋動物身上，一旦進入人體，不但能夠長期生存，更會引起腹痛以及強烈的過敏反應，甚至穿破腸壁在腹腔內形成膿腫。而吃淡水魚生則有可能感染肝吸蟲病，引起膽管炎、膽結石、肝硬化，甚至演變為肝癌。

5. 螺肉

鮑秀蘭指出，田螺是廣州管圓線蟲的宿主，並且由於田螺外殼堅硬，殺死寄生蟲的難度亦相對較高。這種寄生蟲進入人體後會在各個器官間遊走，侵襲人的中樞神經、肺部、眼部等，從而造成腦膜炎、視力損傷甚至失明。至於田螺的近親「福壽螺」，雖然也能夠食用，但就需要在100度的開水中至少煮15分鐘才能徹底煮熟。

鮑秀蘭最後強調，不管是甚麼食物，徹底煮熟再吃基本沒甚麼問題，最重要的原則是「不要生吃」。另外，她亦建議家中的砧板及抹布最好分開使用，生肉熟肉分開切，做到「專板專用、專布專用」。她表示，隨著生活水準的提高，食物的種類和吃法越發多變，但一定要警惕「病從口入」。

醃製生蟹與食物安全

此外，根據食安中心資料，生蟹可能帶有細菌（例如霍亂弧菌及副溶血性弧菌）和寄生蟲（例如衞氏並殖吸蟲，又稱肺吸蟲）等不同的病原體。以酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些微生物。只有徹底烹煮食物，才可避免這些病原體引致的疾病。

市民若進食了受污染的醃製生蟹，因應病原體的種類，有機會患不同的疾病和出現不同的病徵。例如霍亂弧菌可引致霍亂，從而引起嚴重腹瀉及嘔吐等症狀，並可導致脫水。若未能及時治療，霍亂可能會致命。另一方面，肺吸蟲可在體內遷移一段時間，常最終到達肺部並引致肺部疾病。肺吸蟲一旦入侵我們的腦部，可引起腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，其病情可持續多年。其他的病原體如副溶血性弧菌等，可引致食物中毒，症狀包括腹瀉、腹痛和發燒。