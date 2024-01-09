16款兩餸飯餸菜大比拼！3款人氣之選熱量爆錶！蒸餸未必健康？營養師推介呢3款低脂之選

香港近年興起又平又大份的「兩餸飯」，迅速成為一衆打工仔午膳及糧尾恩物。不過，港式鑊氣小炒有不少菜式都是高油、高脂、高鹽，吃得多會增加患上「三高」及肥胖的風險。註冊營養師Ariel為大家拆解16款「兩餸飯」常見菜式卡路里，推介健康之選。

「Aranth安曼營養」註冊營養師Ariel，在Instagram專頁拆解16款「兩餸飯」常見菜式卡路里：

16款兩餸飯卡路里排行



1. 魚香茄子 1000kcal

2. 咕嚕肉 950kcal

3. 京都骨 820kcal

4. 蒸肉餅 730kcal

5. 椒鹽豬排 680kcal

6. 麻婆豆腐 610kcal

7. 涼瓜牛肉 560kcal

8. 宮保雞丁 480kcal

9. 蟲草花蒸雞 440kcal

10. 豉汁蒸魚 384kcal

11. 西蘭花炒牛肉 375kcal

12. 番茄炒蛋 375kcal

13. 粉絲蒸蟶子 320kcal

14. 蒸水蛋 260kcal

15. 腐乳通菜 240kcal

16. 蒜蓉炒生菜 192kcal





Ariel特別提及3款人氣之選，但卻屬於高熱量邪惡菜式，不宜經常進食。包括：咕嚕肉、魚香茄子及蒸肉餅。Ariel表示，一份咕嚕肉含有約950卡路里的熱量和86克的脂肪，用料肥豬肉加上麵粉，油炸後再加上酸甜醬汁，非常高熱量和高脂肪，絕對是一個壞選擇。

另外，魚香茄子含有約1000卡路里的熱量和88克脂肪，用料不止含有肥豬肉，作為蔬菜的茄子非常吸油，吃一份即熱量爆錶。

而很多人認為「蒸」的菜式就是健康，但蒸肉餅並不是這一回事。由於肉餅是使用大量肥豬肉製成，一份含有約730卡路里的熱量和60克脂肪，非常邪惡。

3款低脂高蛋白營養之選

至於低熱量的好選擇，Ariel特別推介以下3款，並附上食用貼士：

蒸水蛋：含有約260卡路里和24克脂肪，是一個低熱量且蛋白質豐富的選擇。

豉汁蒸魚：含約384卡路里和18克脂肪。不過豆豉醬比較高鹽，要盡量要避免食用醬汁。

蟲草花蒸雞：含有約440卡路里和26克脂肪，建議去皮食用，會更低脂。

內容獲「註冊營養師Ariel」授權轉載。