急症室收費 | 政府研「可加可減」機制！次 / 非緊急患者收費有如看家庭醫生？腸胃炎、骨折屬哪一級？即睇5級分流方法！

為解決財赤問題，政府研究調整多年無加價的公共服務收費，當中包括急症室收費。醫務衛生局局長盧寵茂近日接受報章訪問時指，政府正研討行「可加可減」機制，即最緊急的病人收費或低於現時的180元，「次緊急」及「非緊急」病人則加至接近家庭醫生收費水平，至於急症室如何根據病人病情進行5級分流，以下逐一拆解。

本港面對醫療資源及人手問題，盧寵茂近日接受報章訪問時表示，政府傾向不「一刀切」加價，會行「可加可減」機制，即最緊急的「危殆」及「危急」病人，收費或低於現時的180元；至於「次緊急」及「非緊急」病人收費，就提升至接近家庭醫生的收費水平。他提到急症室收費多年未有調整，從成本角度考慮「脫節」，不過在檢討收費時也會考慮市民的負擔能力和資源分配的優次，避免濫用。

盧寵茂解釋，有前線員工反映，有人只因「生暗瘡」、「腳痕」等理由而到急症室求診，希望透過加價令這些求診人士明白急症室並非用以處理輕症。盧寵茂又指出，如急症室收費太低導致濫用問題，或打擊醫護士氣及專科培訓，急症室醫生亦可能對前景失望，加劇流失。

急症室收費4大Q&A

1. 現時公立醫院急症室收費是多少？

急症室收費

持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：每次180元

其他人士：每次1,230元

住院收費

持有香港身份證的人士、為香港居民的11歲以下兒童等：入院費75元，住院費每天120元



其他人士：每天5,100元

2. 現時急症室怎樣分流？

醫院管理局轄下急症室均實施分流制度，按照病人病情的輕重緩急而定治理的先後次序，而非按先到先得的方法。當病人抵達急症室後，先由一名富經驗及接受特別培訓的護士，對病人的病情作出初步評估，危急的病人會獲得優先治理。

分流護士會根據病情將病人分為五類﹕

● 危殆：因嚴重事件或意外引致有即時生命危險，主要維生指標極之不穩，必須立即施行搶救，例如身體有多處嚴重創傷的人士。

● 危急：主要維生指標處於邊緣情況，可能有生命危險，須立即治理及密切監察病情，例如受嚴重創傷，身體多於一處出現骨折。

● 緊急：主要維生指標較為穩定，但情況嚴重須盡早治理，例如身體主要部分出現骨折，前臂骨骨折。

● 次緊急或半緊急：情況較輕微但需要治理，可以等候一段時間而不致出現病情惡化。

● 非緊急：屬於非急症，可適當地考慮使用其他醫療服務，例如輕微擦傷、一般腸胃炎。

3. 緊急病人的診治時間？

根據醫院管理局的服務目標，急切醫療需要的病人要在合理的時間內得到診治：

危殆類別：即時診治

危急類別：在15分鐘內處理95%的危急病人

緊急類別：在30分鐘內處理90%的緊急病人

4. 急症室的輪候時間是多少？

每間急症室的輪候時間各有不同，醫管局網站提供實時急症室等候時間，市民可作參考。