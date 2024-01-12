  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2023健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知逸趣談Teen心理全說健康最前線
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

12/01/2024

27歲女遇煤氣爆炸！全身8成燒傷！醫生拆解燒傷處理法︰無痛感反而最嚴重

#健康小tips #爆炸 #三級燒傷 #燒傷處理法 #聽醫生講 #燒傷 #植皮 #體脂 #減肥 #燙傷 #健康生活Tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　人生無常，一次意外可以改變命運。一名內地女生因為3年前的一次爆炸事故，導致全身8成皮膚三級燒傷；此後，其日常生活不便於行，體重更因而暴升。她曾經想過放棄，但為了家人而堅持，鼓起勇氣逆轉人生。

 

全身逾8成皮膚燒傷

 

　　27歲內地女子「七月」在社交平台「小紅書」發文，記錄燒傷後努力減肥的日常短片。2021年7月22日，七月因為一場煤氣爆炸事故導致全身83%的皮膚嚴重燒傷，被醫生診斷為三級燒傷，四肢傷勢最為嚴重，需要植皮。

 

　　她留院3個月做了5次手術，形容第1個月「渾身管子和儀器」，除了換藥時有知覺外，其餘時間都在睡覺。意外讓她全身逾8成皮膚留下火舌的疤痕，幾乎毀容，前後3次剃光頭取頭皮做植皮手術。治療初期，其家人甚至不讓她照鏡子，怕她看到自己的模樣被嚇到。七月的男友一開始有來探望她，但後來就不知所蹤，兩人「沒提分手但卻不再聯繫了」。

 

復康過程煎熬 為家人而堅持

 

　　七月出院後經家人悉心照顧，燒傷患處雖逐漸復原，但疤痕增生嚴重影響外觀；四肢亦因大範圍植皮，不能長時間站立不動，否則會充血而感到刺痛，平日仍需要穿著壓力襪。她術後不能經常走動，每天只是躺著和吃東西，體重亦因而節節上升，

 

　　「我每天的任務就是吃、喝、睡，最終經過我家人的精心餵養，就變成這樣。」

 

　　七月坦言康復過程很煎熬，曾經想過放棄，但最後因家人的緣故堅持下去，「因為家人還沒放棄」。她下定決心要「好好吃飯、好好鍛煉、努力讓自己做到不在意、樂觀、積極」。她憶述當時體重一下子暴升至167斤（約184磅），身體各指數開始出現問題，體脂肪率、內臟脂肪和心率亦偏高，甚至平日沒走幾步就開始喘氣。

 

　　從2023年2月開始，她決心跳繩減肥，由一開始每天跳1,000下，到後來每天跳至16,000下。她更借助社交平台記錄過程，以督促自己自律減肥。除了更新自己的減肥近況，亦秉承「減肥同時都要吃好」的宗旨，分享減脂餐單。她早、午、晚餐主要以清炒、白烚為主，每天都很有規律備餐、做減脂操。至今不消1年，她已成功減掉50斤（約55磅），整個人猶如脫胎換骨，

 

　　「減肥是最好的整容。」

 

三級燒傷處理方法各異

 

　　本港外科專科醫生黎逸玲曾接受訪問指出，燒傷或燙傷一般可分成3級，病徵及處理方法亦有所不同：

 

  • 一級：表面燒傷，皮膚表皮發紅和灼熱，有痛楚但沒有水泡，情況就如猛烈陽光曬傷。
  • 二級：中層燒傷，皮膚的真皮層受損，皮膚除了紅、痛、熱外，還會起水泡。
  • 三級：深層燒傷，皮膚連底層的肌肉和神經線遭受破壞，皮膚可能出現燒焦或者死白情況，通常沒有太大痛感。

 

醫生拆解燒傷處理法

 

　　如遇燒傷燙傷，黎醫生建議應盡快把身上沾到熱水或火燒的衣物脫掉，然後用凍水浸或沖洗受傷部位10至15分鐘，有助降溫和減輕痛楚。留意不要用冰塊直接敷在傷口，因有機會反過來導致低溫灼傷。

 

面部燒傷應即求醫

 

　　如傷口出現水泡，黎醫生提醒切記不要自行弄破，否則可能引起感染；如面部曾被熱氣燻到甚至火燒，又或者頭髮、眉毛、鼻毛有燒焦痕跡，黎醫生亦建議儘快到急症室求醫，因呼吸道有可能已經被灼傷，引致突發性呼吸道黏膜腫脹和阻塞，可在短時間內引致窒息，甚至死亡。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #爆炸 #三級燒傷 #燒傷處理法 #聽醫生講 #燒傷 #植皮 #體脂 #減肥 #燙傷 #健康生活Tips

更多健康文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk