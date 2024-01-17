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17/01/2024

新冠肺炎 | 香港平均預期壽命失守「世一」！2022年逾6.3萬人死亡創31年新高！與新冠疫情有關？邊個季節死亡率較高？

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　　受到新冠疫情影響，本港2022年的死亡個案增至63,692宗，數字為1991年以來最多的一年，而且本港市民的「平均預期壽命」亦失守世界第一。

 

2022年死亡人數及死亡率創新高

 

　　政府統計處1月15日發表《1991年至2022年香港死亡趨勢》專題研究顯示，香港死亡數目從1991年的28,429人逐步增加至2021年的51,354人，及後受2019冠狀病毒病疫情的影響，於2022年顯著上升至63,692人，創1991年以來新高。

 

　　同時，粗死亡率（即某年內死亡人數相對該年年中每千名人口的比率）從1991年的每千人有5.0人死亡，增加至2021年的6.9人，2022年的8.7人；即使撇除人口的年齡性別結構因素，標準死亡率仍由2021年的每千人有6.9人死亡上升至2022年的8.4人。

 

「平均預期壽命」失守全球第一

 

　　不少國家或地區都有公布「平均預期壽命」這一項指標，以供描述及比較指定年齡的人口的死亡情況。在1991年，本港男性出生時的平均預期壽命為75.2年，而女性則為80.7年，其後持續上升，在2021年創出高峰，全球第一。不過，2022年受新冠疫情影響，「平均預期壽命」指標有所下降，令香港不再是全球預期壽命最高的地區。

 

　　2022年，本港男女居民分別跌至80.7年及86.8年，比2021年相應下降2.5年及1.1年。男居民最長壽之位讓予瑞典，本港則與新加坡並列世界第4；女居民最長壽之位則變為日本，本港與之相差0.3年屈居第2。

 

　　統計處指出，死亡的發生有強烈的季節性。一般而言，在冬季月份的死亡數字較高，在12月至4月的死亡數字，會比在較暖的月份（即5月至11月）的數字為高，這明顯與天氣冷而導致較多死亡有關。

 

　　而在2022年，呼吸系統疾病（包括2019冠狀病毒病）取代腫瘤成為男性及女性死亡的首要原因。這一年，有34,295名男性及27,261名女性居民死亡，其中呼吸系統疾病、腫瘤及循環系統疾病分別佔男性死亡數目的37%、25%及17%，而女性的相對數字分別是33%、24%及17%。

 

轉載自: 晴報

 

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