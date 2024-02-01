台灣檢測6款韓國提子農藥超標！香印提子有份？去根蒂後細菌有機入侵！專家教清洗！唔即食點處理？

日本及韓國出產的食品向來受港人歡迎。然而，台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）近半年頻繁驗出韓國提子殘留農藥超標，單是今年1月公布的邊境檢驗結果就顯示有6款提子不合格。另外，周二（30日）公布的檢驗結果亦顯示1款日本米重金屬超標。

根據台灣食藥署公布的結果，6款韓國提子資料如下：

1. 韓國fruel香印提子

● 製造廠或出口商名稱：GREEN VIL CO., LTD.

● 進口商（公司名稱）：元霖實業有限公司

● 不合格原因：檢出殘留農藥特安勃0.01 ppm

● 數量及重量：4,256公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

2. 韓國出口鮮提子

● 製造廠或出口商名稱：NAMSA SHINEMUSCAT

● 進口商（公司名稱）：羿宏園藝有限公司

● 不合格原因：檢出殘留農藥特安勃0.03 ppm

● 數量及重量：3,640公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

3. 韓國TAEBONG提子

● 製造廠或出口商名稱：TAE BONG INC.（INTERNATIONAL）

● 進口商（公司名稱）：泰鑫鮮國際有限公司

● 不合格原因：檢出殘留農藥特安勃0.05 ppm

● 數量及重量：2,803.2公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

4. 韓國TAEBONG提子

● 製造廠或出口商名稱：TAE BONG INC.（INTERNATIONAL）

● 進口商（公司名稱）：喬承企業有限公司

● 不合格原因：檢出殘留農藥毆蟎多0.02 ppm、特安勃0.06 ppm

● 數量及重量：2,803.2公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

5. 韓國GREENMASIL香印提子

● 製造廠或出口商名稱：BUGANG AGRICULTURAL CORPORATION CO., LTD

● 進口商（公司名稱）：稻盛國際貿易有限公司

● 不合格原因：檢出殘留農藥特安勃0.03 ppm

● 數量及重量：7,654.8公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

6. 韓國出口香印提子

● 製造廠或出口商名稱：BUGANG AGRICULTURAL CORPORATION CO., LTD

● 進口商（公司名稱）：稻盛國際貿易有限公司

● 不合格原因：檢出殘留農藥特安勃0.09 ppm

● 數量及重量：7,014.4公斤，不符合商品依規定退運或銷毀

食藥署副署長林金富指出，從2023年7月起，一共有231批韓國進口提子報驗，其中12批不合格，主要為農藥克美素、特安勃、Cyclaniliprole和毆蟎多殘留違規，因此將從2月5日起對韓國進口提子採取百分之百逐批查驗，直到8月4日為止。

另外，周二公布的邊境檢驗結果亦顯示，一批從日本山形縣出產的白米被驗出含有0.3ppm的重金屬無機砷（又稱「砒霜」）。根據台灣「食品中污染物質及毒素衛生標準」，無機砷於米類（碾白）含量不能超過0.2 ppm，因此該批白米被判斷為不合格，將依照規定退運或銷毀。

專家教8招揀優質黑提子+青提子

本港進濤果欄檔主Jacky曾接受訪問指，在揀選優質黑提子和青提子方面可參考以下貼士。

黑提子：

4招揀優質青提子

1. 提子椗呈青色

2. 果實飽滿、富有光澤

3. 提子夠青色

4. 整束呈飽滿的三角形

資料來源：進濤果欄負責人Jacky

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

青提子：

4招揀優質黑提子

1. 提子椗呈青色

2. 果實飽滿

3. 輕輕搖晃不會脱落

4. 粉殼均匀夠黑色

資料來源：進濤果欄負責人Jacky

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

食安專家教2招清洗提子

香港食品創新科技及安全中心食品研究項目經理文嘉敏博士曾接受訪問，建議一般清洗提子要拆開一粒粒進行清洗，用流動的清水沖洗10分鐘以上，就可以去皮即時食用。因為提子拆開後，離開了根蒂，就會有一個細菌入侵的位置，不可以擺放太久。如果去完皮無法即時食用的話，可以擺進冰格冰凍，拿出來後不用解凍就可以直接用攪拌機做成飲品、奶昔等等，既安全又健康。