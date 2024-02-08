農曆新年2024 | 狗奴貓奴注意！貓狗誤食年花水仙、百合可致命！盤點20種有毒植物，毛孩要遠離！

臨近農曆新年，相信不少人都準備買年花，擺放家中應節。不過飼養了貓狗的家庭在添置年花時就要多加注意，因為有不少植物都含有毒素，包括水仙花、劍蘭、百合等常見年花。若貓狗不慎誤食有機會導致肚瀉、嘔吐、抽搐、皮膚炎等不適，甚至死亡。

根據美國愛護動物協會（ASPCA）網站列出多款對狗隻及貓隻有害的植物，當中不乏本港及家居常見植物。因此各位「狗奴貓奴」必須慎選年花和植物，避免寵物觸及植物而發生憾事，本報幫大家整理出以下對貓、狗有毒的常見植物：

10種對狗隻有毒常見植物

傳統年花：

傳統年花有幸福、步步高陞、長壽、富貴等寓意，惟對狗隻而言並非是吉祥之物：

1. 水仙花

水仙花的花苞毒性甚強，狗隻誤食後會出現嘔吐、腹瀉、流口水的徵狀；大量服食則會導致抽搐、低血壓、顫抖、心律不正。

2. 家樂花

狗隻進食後有機會導致嘔吐、腹瀉，部分罕見案例甚至會出現心律不正。

3. 富貴竹

可能導致狗隻嘔吐、抑鬱、厭食和流口水。

4. 劍蘭

其毒素可致狗隻嘔吐、腹瀉、流口水和嗜睡，其球莖為毒性最強之部位。

5. 菊花

當中多種物質都會讓狗狗進食後中毒，出現上吐下瀉、流口水、皮膚炎等徵狀。

資料來源：美國愛護動物協會（ASPCA）

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

常見植物：

本港多種常見植物都含有對狗隻有害毒素，飼主擺放植物，或帶愛犬到公園散步時都要加倍注意：

1. 秋海棠

毒素集中在根部，其可溶性草酸鈣會令狗隻中毒，流口水、吾咽困難和嘔吐。帶受犬散步時，謹記提防狗狗亂吃植物。

2. 杜鵑

狗隻誤食後有機會出現上吐下瀉、低血壓、流口水四肢無力、昏迷、心臟衰竭等症狀，嚴重可致死亡。

3. 繡球花

當中含有天然毒素氰，狗隻進食後有機會氰化物中毒，令胃腸功能紊亂，導致嘔吐、腹瀉，甚至出現抑煌徵狀。

4. 蘆薈

狗隻進食後有機會嗜睡、嘔吐和腹瀉，亦會令牠們的尿液變色。

5. 康乃馨

狗隻誤吃後有機會引起胃腸不適和皮膚炎。

資料來源：美國愛護動物協會（ASPCA）

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

狗隻進食有毒植物後或有不同反應，中毒程度因狗隻的身體狀況、品種和進食分量而異。如懷疑愛犬誤食有毒植物而出現不適，應儘快求醫，切勿誤信偏方治療，否則可能弄巧反拙。

10種常見毒貓植物

1. 水仙花

毒性強烈，會導致嘔吐、腹瀉、肚痛食慾不振，甚至影響中暑神經系統，引致全身抽搐、心律不正等

2. 風信子

整個風信子對於貓貓來說都是「毒藥」，特別是鱗莖，或會造成胃部抽筋、嘔吐及腹瀉

3. 繡球花

繡球花的毒性相對較低，但仍可引致胃痛、嘔吐等不適

4. 菊花

植物中的除蟲菊酯會造成抑鬱、嘔吐、流口水等中毒徵狀

5. 萬年青

含有神經毒素，貓咪接觸後會出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉，嚴重則會陷入昏迷致死

6. 鬱金香

會引致抑鬱、肚瀉、嘔吐、作嘔等徵狀

7. 蘆薈

外皮的大黃素會導致貓貓慢性中毒，情況輕微的有可能出現肚瀉、嘔吐、流口水、發燒等情況

8. 百合花

食用少量亦可致中毒，對心、肺、腎等造成損傷，嚴重可致昏迷甚至死亡

9. 富貴竹

貓貓一旦誤食，可能會出現異常興奮、抑鬱、嘔吐時帶血等徵狀

10. 杜鵑花

只需數片花葉就可引起口腔刺激、嘔吐及肚瀉等，而毒素會干擾神經、心肌，最終導致死亡

資料來源：美國愛護動物協會（ASPCA）

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

ASPCA提醒大家，以上所有植物都會令貓隻有不同程度的反應，中毒程度因貓而異，如果懷疑貓隻不慎食用有毒植物，而出現嘔吐等徵狀，主人應立即將貓貓送到獸醫診所，盡快接受專業治療，切忌使用偏方作解毒之用。

而最常見的「殺貓年花」就是水仙和百合，貓貓不慎食用的話，有機會造成食慾不振、嘔吐或腹瀉，嚴重更可導致昏迷、急性腎衰竭，甚至死亡。