男子進食過急、豬軟骨鯁喉塞食道！吞嚥困難、血壓飆升險送命！即睇鯁骨嚴重程度+處理方法

據診治的台北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫生李耿列向台媒指，事主到達醫院時血壓已高達220mmHg，心跳每分鐘131下，疼痛指數達6分，經耳鼻喉科醫生檢查後轉至消化內科，之後透過胃鏡從他的食道取出一塊豬軟骨。

治療後經詢問事主得知，原來他在一個月前曾經中風，這次又因為進食速度過快而導致吞入大型軟骨，導致吞嚥困難。對此李耿列表示，通常誤食雞骨、魚骨等細小尖銳的食物，都會隨吞嚥動作越來越深，令處理難度提高。這次事主雖然吞入的是軟骨，但如果不慎掉入氣管，恐怕會造成氣道阻塞和吸入性肺炎，有致命風險。

李耿列提醒，遇到飲食或異物阻塞時，應盡快向耳鼻喉科或消化內科醫生求診、進行檢查，並避免繼續進食。他強調，千萬不要嘗試以吞飯、喝醋、催吐等方式解決問題，因為吞飯或喝醋可能會將異物越推越深，從而導致消化道破裂，而催吐則可能嗆咳，引起吸入性肺炎。

鯁骨3大處理伏位

無論是豬軟骨抑或更常見的魚骨鯁喉，一旦處理不當後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰接受訪問時曾指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

1）扣喉拍背

扣喉有機會令喉部損傷更嚴重

2）飲醋

醋並不足以溶掉食物的酸性，更可能刺激喉部傷口

3）大口吞飯

固體食物有可能將骨頭越推越入，或將其推至食道等更深位置，可致生命危險

資料來源：耳鼻喉科專科醫生黃德彰

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鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

1. 處於喉核以上

代表骨頭較大機會留在扁桃腺、舌底、咽喉等位置，一般無即時危險

處理方法

可用電筒照射以確定骨頭位置，若位置方便的話可自行取出，亦可吞口水或飲水沖走，並觀察有沒有出現疼痛，才進食固體食物

2. 處於喉核以下

代表骨頭已進入食道，如未能即時處理，約2至3天就會引起食道炎，嚴重更可能刺穿食道，繼而進入胸腔損害其他器官

處理方法

盡快前往醫院處理，切勿自行取出

資料來源：耳鼻喉科專科醫生黃德彰

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