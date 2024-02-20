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20/02/2024

牛肉米 | 韓國成功將牛肉細胞混合大米研發「牛肉米」！含豐富蛋白質、較肉類便宜兼環保？研究人員：可作未來災區應急食物、軍糧、太空食品

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　　南韓延世大學研究團隊近期研發了一種新型的混合食品，將牛肉肌肉和脂肪細胞與大米結合，成為新的混種米，可以提供較肉類便宜又環保的蛋白質。研究人員指出，這種食物未來可能會作為飢荒救濟、軍糧，甚至太空食品。

 

　　據《Matter》雜誌報道，研究人員在研發過程中，首先將大米塗上魚膠（fish gelatine），以便黏附牛肉細胞，然後將米粒放在培養皿中培育9至11天，便成為「牛肉米」。

 

　　報道指，該「牛肉米」煮出來的米飯呈粉紅色，比普通米更硬、更脆，但含有更多蛋白質。據延世大學研究小組稱，牛肉米的蛋白質含量增加了8%，脂肪含量增加了7%，而且因其生產方法不需要飼養大量動物，所以與普通牛肉相比，其產生的溫室氣體也較少、較環保。

 

　　研究報告指出，以每生產100克蛋白質計，牛肉米預計會釋放6.27公斤（約13磅）二氧化碳，而牛肉則是其8倍，達到49.89公斤（約109磅）。研究人員Sohyeon Park解釋，大家通常從牲畜中吸收蛋白質，但飼養牲畜消耗大量資源和水，並釋放大量溫室氣體，

 

　　「試想像我們可從細胞培植蛋白質米取得所有營養。大米已經具有很高的營養水平，但添加來自牲畜的細胞可以進一步提高它。」

 

　　她表示，米早已含豐富營養，而加上牲畜細胞可進一步提升，「我從沒有想過牛肉細胞成功在米裏培育，現在可以看見這種以穀物為基本的雜交食物潛力」。

 

　　如果這種米進入市場，消費者是否會接受它還有待觀察。研究結果表明，這種米的蛋白質含量增加幅度相對較小，而大米並不是一種高蛋白食品。因此，如果這項技術要用作傳統動物產品的替代蛋白質來源，還需要進一步的發展。

 

　　不過，研究學者認為這種有動物營養的米適合加入太空人的餐單，或者作為軍隊野戰時的口糧，甚至可以在災區用作應急食物。

 

轉載自: 晴報

 

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