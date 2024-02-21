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21/02/2024

恐怖眼疾 | 20歲女矯視手術前檢查，揭眼藏數百蟎蟲近乎失明！醫生指與一個習慣有關！發現這些症狀可能是生蟎蟲

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　　武漢一名20歲女大學生為了接受矯視手術，早前到醫院檢查眼睛時，卻被醫生發現眼睫毛恐佈滿數百隻蟎蟲，而且更患有圓錐角膜病變，隨時有失明風險。

 

　　綜合內媒報道，20歲的小余（化名）早前準備接受近視矯正手術，經醫生檢查後卻被告知患上圓錐角膜病變（導致角膜變薄的一種致盲性眼病），而且更發現她的雙眼睫毛根部有大量分泌物，瞼板腺的開口大多出現堵塞，隨機檢查8根睫毛上更發現有20隻蟎蟲。由此推斷，一隻眼睛大概有數百隻蟎蟲，證實患上「蠕形蟎瞼緣炎」。

 

　　醫生表示，小余右眼近乎失明，左眼視力0.3。經問診得知，原來小余有頻繁揉眼的習慣，這亦是導致蟎蟲感染的原因，「蠕形蟎瞼緣炎」和揉眼又會加重眼表炎症損傷，導致角膜變薄。最終，小余被診斷為「雙眼圓錐角膜，雙眼蠕形蟎瞼緣炎」。

 

　　醫生先為小余的右眼實施了深板層角膜移植手術，手術後再聯合用藥治療雙眼蠕形蟎瞼緣炎。左眼圓錐角膜由於處於早中期，可以接受角膜膠原交聯手術，通過加固變薄角膜來達到阻止病變發展的目的。經治療後，小余視力也有所提升，在該院繼續接受相關治療。

 

濃密假眼睫毛容易積聚污染物、滋生細菌

 

　　除了不要捽眼外，本港眼科專科醫生余珊接受訪問時亦曾表示，近年越來越多女士喜歡植假眼睫毛，但濃密的假眼睫毛容易積聚污染物及滋生細菌，亦有部分女士因怕洗掉假眼睫毛而不清潔眼部，最終誘發眼皮發炎，甚至長出蟎蟲，故提醒大家必須徹底清潔眼瞼位置。

 

　　她又補充，如長時間沒有清除蟎蟲，輕則造成眼乾眼紅、分泌物增多，嚴重可致瞼緣炎、結膜炎、瞼板腺功能障礙等。以下為眼睛長蟎蟲的4個症狀：

 

1. 眼部痕癢

2. 分泌物增加

3. 生眼瘡

4. 眼睫毛脫落

 

資料來源：眼科專科醫生余珊

Copyright ©《TOPick》、《晴報》 

 

轉載自: 晴報

 

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