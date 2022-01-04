鼻敏感醫不好 可能因為斷錯症

在一眾鼻炎當中，鼻敏感是最常見的；有研究顯示，全球20%人士一輩子至少患過一次鼻敏感。普羅大眾總是以為鼻敏感「無藥可救」，但是其他鼻炎亦有類似症狀，甚至部分非鼻炎疾病，亦可使人長期流鼻水及鼻塞等，萬一通通被誤會是鼻敏感，自然無法藥到病除。另外，亦研究指出，即使斷症正確，惟醫生開藥予真正的鼻敏感病人後，如果病人用藥依從性低或使用方法錯誤，病情亦不會好轉，也就斷不了尾。

第一類無法斷尾的鼻敏感個案其實是「誤判病情」，根本不是鼻敏感﹗正如前言所述，很多鼻炎及鼻竇炎的症狀亦與鼻敏感甚似，例如經常鼻塞、流鼻水及打噴嚏等。以感染性鼻炎為例，病人服用鼻敏感藥物的話，當然無法殺菌，未能對症下藥。在沒有接受適切治療的情況下，可令病情惡化，使症狀加劇。

鼻結構問題同樣可鼻塞

其次，病人可能因為身體結構問題如鼻中隔彎曲或下鼻甲肥大，引起鼻塞、打噴嚏、鼻水、頭脹、頭痛等問題。若是如此，使用再多鼻敏感藥物，也無助於改善結構性問題。試想想，牆歪了，噴藥可以把牆扶正嗎？

其中一種常見情況是，家長以為孩子鼻炎，予其服用抗生素，但多週不見起色，病情更惡化為鼻竇炎﹗原來檢查時，發現孩子單邊鼻孔有異物堵塞，只需以取出已可解決，孩子白白吃了藥物及承受症狀多時。原來一般三至五歲小孩喜歡把異物塞進鼻孔但又不一定告訴大人

鼻腔像個迷宮，只看表面，未必看到背後的真因。因此，看醫生是真的要「看」，除了以肉眼觀察鼻腔狀況，患者亦可接受內窺鏡檢查，於門診進行局部麻醉後，即可於鼻腔放進內窺鏡，兒童也可接受這種檢查。內窺鏡檢查有助提高鼻敏感診斷結果的準確度，避免病人多走冤枉路。

用藥不當治標不治本

第二類鼻敏感無法斷尾的患者，的確患有鼻敏感，但濫用抗充血劑（Decongestant），以致治標不治本，而且使用份量愈來愈多，停藥後病情也會馬上反彈。長遠而言，濫用非處方減充血劑可令鼻腔愈更腫脹，引起鼻下甲肥大，嚴重時須以鼻下甲減容手術來通鼻，才可減輕鼻敏感症狀。因此，如病人使用非處方減充血劑多次也沒效，宜盡快求醫，以處方藥物作出針對性治療。

鼻敏感患者是使用醫生處方的噴鼻劑，但研究指很多患者使用噴鼻劑時未能持之以恆，效果必然欠佳。由於噴藥要連續7至14天使用才能見效，患者於初期未見改善時便已棄用，或是擔心長期用藥可帶來類固醇等副作用，於是只於病情復發時使用，導致病情更難控制。其實現時的新型類固醇噴鼻劑的副作用低，類固醇只停留於鼻腔，吸進體內的份量比較少。如患者能持續使用一段時間後，待鼻敏感症狀完全減輕，並在醫生指示下才停藥，可使病情保持穩定，大減日後發作機會。

至於具備類固醇及抗組織胺的噴鼻劑，則可即時控制症狀之餘，同時具備長遠控制之效，也可增加患者的用藥依從性。順帶一提，就算有正確時間表和連續使用但如果患者的鼻中隔歪了，噴藥方向不正確，藥物只會流出鼻腔，故此噴藥時要用得其所，方能收到效果。

耳鼻喉科專科簡穎妮醫生