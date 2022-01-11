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11/01/2022

撞爆鼻14天治療黃金期

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 人體骨折之中最常發生就是鼻骨骨折

 

　　我們的鼻骨比身體其他骨薄，而且突出，一經撞擊，很容易便會受傷甚至骨折，亦即俗稱的「撞爆鼻」。打籃球、搏擊等具有身體接觸的劇烈運動，便經常遇到這個狀況；就算在平地摔倒、撞到櫃角或異物等，也有可能撞爆鼻。

 

　　如果傷勢太嚴重，例如因為交通意外而令鼻骨爆裂，大多數患者都會馬上求醫，得以盡快處理問題。輕傷反而最容易延醫，患者認為只是輕微撞瘀，一般沒有繼續流血和沒有重大痛楚，之後便任由它自行消腫。事實是如果鼻骨爆裂，必須於錯位鼻骨連合前，即約14天內求診，否則會小事化大，因為很多患者於消腫後才發現鼻樑甚至鼻骨也歪了，而且骨與骨之間也在錯位連合，要通過繁複的重建手術才可讓鼻子恢復正常。

筆者曾遇到一名約二十多歲的患者，他於打籃球衝搶籃板時，被別人撞傷鼻子，導致短暫流血及有瘀傷；由於沒有嚴重痛楚，身體其他部位亦沒有受傷，這名患者便不以為然。相隔一個月，傷口消腫後他赫然發現鼻樑歪了，這才急急就醫。筆者跟其傾談後得知，患者受傷後經常鼻塞，初期以為正常不過，但過了一段日子，左鼻腔仍是鼻塞，始覺不妥。

 

延遲求醫 小治療變大手術

 

　　經過評估後發現，由於撞擊引致鼻骨斷裂和變形，連帶誠拓鼻骨的主幹鼻中隔都彎曲，導致患者長期鼻塞。求醫當日，該患者曾受傷的鼻骨在移位後的位置生成新骨變得穩固，以手推也推不動，故此需要全身麻醉進行3小時的手術，撥「歪」反正。

 

　　鼻骨歪斜固然不好看，鼻中隔撞歪所引致的錯位，引起長期鼻塞。其實人類的鼻骨於受傷後可自行復原，若能受傷後第10至14天內，能夠把鼻骨推正中位置，便可讓鼻骨挺直地重回正軌，與受傷前分別不大。醫生可採用閉合性復位術（Closed Reduction），以鉗把鼻骨扳回正常位置，毋須開刀，簡單又快捷。整個過程只需花15至30分鐘，事後亦不會留下傷疤。最可惜是，患者錯過黃金治療期，令鼻骨「誤入歧途」；如要修正，就要動刀弄碎鼻甲，再擺回正中位置，康復期需要兩星期，既浪費金錢，也蹉跎光陰。

 

傷勢嚴重須盡快求醫

 

　　因此，筆者建議任何人士於鼻子受傷後應盡量在十天內求醫 。如於半夜三更受傷除非傷勢嚴重呼吸未受影響，則可於翌日求醫。有些情況下患者必須即時前往看醫生，第一是患者撞傷鼻後，要留意鼻腔有否流出疑似腦水，第二是鼻子受傷有時可禍及眼睛，另外是有沒有其他身體骨斷裂和神志不清的情況。意外後，我們可即時查看鼻骨有否變歪，一旦未能自行分辨，就要找醫生診斷。可留意的是，患者如鼻骨輕微受傷的話，通常可隨時間慢慢消腫；若是鼻骨骨折，受傷後一兩天後會變得更腫。

 

　　最後一提，家長要注意年幼子女於傷鼻後的情況，因兒童的鼻骨尚未發育完整，撞傷鼻子後如有鼻中甲積血而沒有盡快處理，隨時導致軟骨壞死，令軟骨發育不全，隨著成長可出現扁鼻及鼻中隔生歪的問題，影響外觀之餘，也會形成長期鼻塞。因此家長切勿看輕子女撞傷鼻子的癒後情況。

 

耳鼻喉科專科簡穎妮醫生

 

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