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21/12/2021

尿酸高血壓高 增中風機會

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　　很多人都知道，血壓高容易爆血管，誘發中風。但除了血壓高，原來尿酸高也會增加中風的風險。首先，讓我們先來認識中風。中風可分缺血性中風和出血性中風：缺血性中風是因血管閉塞引起，成因之一是腦血管血栓形成，即動脈粥樣硬化或血管受損後形成血凝塊，導致腦部血管內壁收窄，阻礙血液的正常流動。此外，在循環血液中出現的不溶于血液的異常物質，隨著血液流動，阻塞腦血管管腔，這種現象稱為栓塞（embolism）。阻塞血管的物質稱為栓子（embolus）。最常見的栓子是脫落的血栓，例如心房纖維性顫動引致的心臟內栓子。在少見的情況下，脂肪、空氣和羊水也可引起栓塞。身體其他部位的血管出現血塊，隨著血液循環流入腦部，阻塞腦血管，也會導致缺血性中風；而出血性中風即俗稱的爆血管，常見成因有血壓太高或血管瘤爆破。 

 

　　中風是腦部血管的病變，那跟尿酸又有何關係呢？因為尿酸高跟高血壓、高血糖和高膽固醇有關，而三高又跟動脈粥樣硬化及血管阻塞有關，所以增加了中風的風險。如病人陳先生，平日缺乏運動，愛好美食及飲酒，患有高血壓多年。可惜他不跟隨醫生指示服用血壓藥，又不戒口，其後更發現有尿酸高問題。而且他長期自服消炎止痛藥，從而令腎臟情況及血壓控制更差，最終導致爆血管。 

 

　　其實從問題根源著手的話，患者應控制好尿酸和血壓，切忌胡亂私自用藥，例如有利尿劑成分的降血壓藥物會令尿酸更高，或者消炎止痛藥有機會影響腎臟功能。 

 

　　相反另一個例子，病人羅先生因痛風發作，寸步難行，需坐輪椅來求診，其腎功能及血糖情況俱差。會診後建議他停服正在服用的消炎止痛藥，再以適合其病情的藥物控制尿酸和血糖，並叮囑他要戒口，多喝水，建立良好飲食習慣。羅先生遵守醫囑，除了尿酸及血糖這兩個有機會導致中風的風險受控外，腎功能亦好轉，回復正常生活。

 

 

腎病科專科黃煜醫生

 

 

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