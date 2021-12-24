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24/12/2021

狂歡後宿醉？邊款酒最傷身？飲酒都要看體質！教你煲粥焗茶+按穴位減酒醉不適

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    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

    隔周五更新

    輕養生

　　明天就是聖誕節，先在這裏預祝大家聖誕節快樂！在普天同慶的日子，相信大家都會出席不同的派對，而派對不少得的當然是美食和美酒。有見及此，今次我就跟大家分享一下不同類型的酒對身體有甚麼影響，以及有甚麼方法可以預防宿醉！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

中醫如何看待「飲酒」？

 

　　在中醫的角度來說，適量地飲酒可以幫助行氣活血，但是過量飲酒的話，通常都會影響到肝，因為很多時候酒是歸經於肝。另一方面，脾胃都會受到損害，長期飲酒容易令肝膽濕熱，或者容易令脾胃虛弱。

 

（圖片來源︰pexels）

 

不同的酒有不同的屬性？

 

　　紅酒︰性味偏溫、主要有行氣活血的作用，同時有花青素幫助我們抗氧化。不過，紅酒偏溫熱，所以飲太多會令身體容易有濕熱的情況，就會導致易有口苦口乾，甚至有時易忟憎、有眼垢、大便乾結等問題。

 

　　白酒︰比紅酒偏溫一點，主要的作用都是行氣活血，同時有暖和身體和溫脾胃的作用。但是，高度數的白酒對身體來說是一種刺激，適量飲用就好了。

 

　　啤酒︰主要入的歸經就是肝經和胃經，啤酒的新鮮酵母可以幫助促進胃液，從而令我們的胃口大開，適量飲用可以令心情暢快。它亦可以清胃火、幫助清熱解毒、利水。要留意，啤酒的性質偏涼，它會傷脾胃而令身體易有濕氣。長期飲用的話，男仔容易有啤酒肚，女仔則容易有水腫腳等問題。

 

　　香檳︰性質同樣偏溫，有幫助養脾胃的作用，同樣飲太多會令身體易有積熱。

 

飲酒都要分寒熱？

 

　　飲酒的過程中，尤其要知道自己是寒底還是熱底！如果是寒底的人士，平時容易手腳冰冷，就要注意盡可能不要喝啤酒；手腳偏冷、易怕冷的話，飲用少量的紅酒是可以的。如果平日容易捱夜、上火，經常不眠不休、容易暴躁、忟憎、大便乾結的話，飲用了紅酒或是飲用過量就會火上加油，令身體變弱。另一方面，如果長期病患、剛康復的人士，飲用酒都會耗散氣血，所以手術後、長期病患、剛康復、患感冒 ，或者身體較為虛弱的時間就要少飲酒，因為行氣活血的作用會令身體的氣虛和血虛加重。

 

邊段時間飲酒最好？

 

　　中醫來說，不同的時辰對應不同的五臟六腑。晚上11點至1點是膽經運行，凌晨1點至3點是肝經運行；凌晨1點至3點是肝經運行，這段時間最好就是休息，飲酒的話很傷肝膽。因此，盡可能在三朝經運行前後，例如，晚上7點至8點，而傍晚6點飲酒就最理想，因為那段時間是腎、膀胱經運行，可以令酒快點代謝。

 

如何用酒來養生？

 

　　知道大家開派對一定很難控制自己的酒量，如果平時在家飲酒來養生的話，我就有分量的建議！中國的白酒，我會建議半杯茅台杯的分量就可以暖脾胃，寒涼的話，飲用少量可以幫助暖手腳。在家淺嘗、配花生的話，半杯至一杯就差不多。另外，紅酒、白葡萄酒的話，我會建議大家飲用四分一至半杯的紅酒杯最好。

 

飲酒都要注意飲食！

 

　　大家要注意，飲酒的時候避免進食熱氣、辣、濃味和油膩的食物，因為這些食物會加重酒的濕熱。如果大家在開派對飲用很多酒的話，最好吃少許澱粉質類的食物，好像是麵包、白米飯等，先墊一墊底，免酒精傷胃壁。

 

（圖片來源︰Pexels）

 

下頁睇兩款食 + 穴位預防宿醉

 

 

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