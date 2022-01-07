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07/01/2022

新一年輕養生大計！中醫分享5個生活好習慣︰食米氣早餐、下午敲打經絡養膽經、防水腫！你做到嗎？

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  • 註冊中醫師楊明霞

    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

    隔周五更新

    輕養生

　　踏入新的一年，我先恭祝大家新年快樂、身體健康！來到2022年，不知道大家有甚麼新年願望呢？每年的年尾，我都會列出一個清單寫下未來一年的計劃，因此我也想藉著這個機會跟大家分享一下新的一年有甚麼輕養生的習慣可以令自己更健康。立即看看以下5個好習慣啦！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

好習慣（一）︰食有米氣早餐

 

　　一年之計在於春，一日之計在於晨。首先，我會建議大家在早上吃一個有米氣的早餐！早上7點至9點是胃經運行的時候，那段時間吃早餐就最好。你可能會問吃米飯類會否致肥、令升糖指數高或是有糖化作用？其實真的不會！從中醫的角度來說，米氣是養脾胃的。試想想，一天要忙很多事情，又怎會不夠能量消化整個早餐呢？因此，吃早餐是不會致肥，反而令我們身體健康，因為正常的養份去到應去的地方，人就會精神。

 

　　有米氣的早餐有哪些選擇？我自己習慣吃少許粥或飯，有時會吃點菜或魚，有時亦會隔日吃素食。另外，大家亦可以吃雞蛋、黑木耳或是炒牛蒡絲，可以送飯，味道不錯！大家不妨參考一下！

 

下頁 即睇其餘4個好習慣

 

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