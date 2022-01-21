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21/01/2022

賀年糕點餸菜小食全部上火兼飽滯！過年前後必飲消滯、清熱氣茶！蠔豉、豬手配咩煮可減膩？

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    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

    隔周五更新

    輕養生

　　還有不足兩星期就到農曆新年，相信大家都忙著辦年貨，甚至已經開始享用各式各樣的賀年食品！不過，賀年糕點、賀年菜、賀年小食幾乎樣樣都令人易上火和飽滯！有見及此，今次就跟大家介紹一下農曆新年該如何保健，如何預防新年前的健康問題，還會分享兩款焗茶給大家！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

賀年糕點

 

　　新年的時候，我們離不開製作年糕、蘿蔔糕、芋頭糕等賀年糕點。享用時要注意甚麼地方呢？

 

　　年糕︰用糯米製成，可以幫助暖胃和飽腸胃。身體比較瘦弱的時候，我們吃適量的年糕可以幫助養脾胃，但是吃太多就會令身體易有滯氣。

 

（圖片來源︰iStock）

 

　　蘿蔔糕︰本身可以行氣消滯，但是製作蘿蔔糕時會加入臘肉、油、粘米粉等，有時會令我們更易有滯氣。不過，蘿蔔本身可以消滯，大家製作的時候不妨加多點蘿蔔，這樣可以令糕點沒那麼滯。

 

 

　　芋頭糕︰主要由芋頭製成，它可以健脾胃，有厚腸的作用，即是身體比較瘦弱時，食適量芋頭，可以幫助養脾胃之餘，人都會壯實一點。但是，芋頭都是比較難消化，所以食用時要一件起兩件止。

 

賀年小食+瓜子

 

（圖片來源︰iStock）

 

　　每逢農曆新年，我們都會食煎堆、油角、瓜子或堅果，不過這些食物都是經過油炸，十分燥熱和易上火，大家在食用前可以飲用清熱氣、清潤的飲品，好像是鐵觀音、綠茶等，可以幫助清熱氣和消滯。

 

　　另一方面，我們吃太多果仁類都會易上火，經過烘焗的種子，如︰開心果、瓜子等，都會容易令人熱氣的。大家在進食之前，盡可能多飲暖水，或以進食10至20粒內就好了。

 

鮑參翅肚

 

　　過節當然會想吃好一點，鮑參翅肚就一定不少得。這類型的食材本身可以滋陰養腎、滋補身體。但是進食得過多，有不少人都會食滯，食滯後會感疲累、大便不通暢、有口氣，甚至容易水腫。如果有這方面問題的話，就要注意食用分量，食太多會更滯，分量以半碗為界線。濕氣重的人，例如起床易口苦、舌苔厚、水腫、疲累，這類型的補品都不可以吃太多，因為吃太多令人更滯氣，濕氣會更重。

 

賀年菜

 

（圖片來源︰iStock）

 

　　新年的時候都離不開髮菜、蠔豉、豬手等食材，各有其營養價值。蠔豉可以滋陰潤燥、養肝腎；豬手則可以健脾胃和滋陰，豬手內的膠原纖維都有美容的作用。同樣，吃得多會容易有滯氣，所以淺嘗就好。如果免不了要吃的話，烹調蠔豉的過程可以加一點髮菜、白蘿蔔來炆，因為白蘿蔔可以消滯氣；烹調豬手就可以加梅子，酸味都可以幫助清滯氣。

 

　　大家要注意，如果本身消化不好，易有胃氣、胃脹、胃痛等問題，就要盡量避免食用或是食少一點蠔豉、豬手等食材。

 

下頁睇︰消滯+清熱氣焗茶

 

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