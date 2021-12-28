再回憶日本跑步旅遊：第一屆大阪馬拉松，賽後遊關西！跑步、觀光、美食之旅

2011年7月，筆者被日本關西政府邀請，與香港兩位傳媒朋友，出席觀摩關西區，準備開辦第一屆馬拉松比賽的城市，包括大阪、神戶及京都。

日本自2011年3月11日發生地震及海嘯後，前往日本旅遊人士大減，經濟跌至谷底， 他們希望藉著開辦馬拉松比賽，振興當地經濟。正因如此，筆者觀摩後返回香港，立即籌辦馬拉松比賽團，準備參加2011年10月30日的第一屆大阪馬拉松比賽。

大阪馬拉松起點在著名的大阪城公園旁邊，大阪市政廳門前的大馬路起步，這條馬路只有四線行車，不算闊落，所以每年有接近28000位參加者，起步前要在此排長龍，由A至H區出發，筆者根據幾年帶隊參賽經驗，最後出發的H區，提供給過往成績最慢或初次參加馬拉松比賽跑手出發，此區跑手會在起跑槍聲過後大約25分鐘，才能經過起跑計時地氈。

在大阪市政廳外馬路的大阪馬拉松起點，以鳴炮方式開跑。（圖片由作者提供）

由於大阪馬拉松比賽路線較為平坦，可以增設輪椅比賽。（圖片由作者提供）

大阪馬拉松比賽路線尚算平坦，只是開跑後在大阪城公園附近上一段斜路，再在37-38公里上另一段斜路過大橋前往終點外，其餘都是平路。筆者每年都會在起點、10公里位置、及終點前30米左右為各位參賽團友錄影，為他們留下美好回憶。

筆者（右上角戴白帽）在起點附近，站在兩呎高的鋁梯上為團友拍攝。（圖片由作者提供）

筆者在起點附近，由錄影第一位團友出發，至最後一位團友經過面前，已經需要接近30分鐘。筆者必需要立即急步跑往10公里位置，希望趕得及拍攝跑最快的團友經過10公里。幸好起點與10公里位置只是相隔幾條大街，橫越大約1公里距離左右，若第一位團友跑得不太快的話，應該可以趕得及為他拍攝。

跑手經過10公里點時與筆者揮手。（圖片由作者提供）

大阪馬拉松比賽路線圖，起點與10公里位置相差大約1公里。終點在一個人工島上，所以跑手要在37-37公里跑過大橋才可到達終點。（圖片由作者提供）

筆者在10公里位置盡量拍攝到最後一位團友經過，然後乘搭旅行社預備的交通工具，盡快趕往終點，拍攝團友衝終點的情況。由於大阪馬拉松比賽限時7小時，所以，會吸引很多第一次參加馬拉松比賽的團友參加，而筆者在終點前等所有團友完成，通常都要企到開賽後六個半至七個小時才能離開終點拍攝位置。但見到他們完成時的成功感及滿足感，辛苦也值得！

大阪馬拉松比賽終點情況。（圖片由作者提供）

團友經過筆者面前，邁向終點。（圖片由作者提供）

大阪馬拉松每年都有不少日本偶像參加比賽，而他們一般都是跑得比較慢，所以接近尾聲，現場會有很多粉絲等候，搖旗吶喊，情緒高漲，很多時因為偶像們跑了超過6小時，經過他們面前時表情辛苦，令到不少粉絲心痛流淚，有些較年輕粉絲更大喊出來，連筆者也覺心酸。

完賽當晚，旅行社通常都會安排火鍋放題或鐵板燒為團友慶祝，團友也放下心頭大石，可以開懷暢飲。

完成比賽便是享受的開始，通常比賽前已經參觀了大阪的景點，例如大阪城公園，心齋橋，通天閣，黑門市場等等，比賽後初期安排往京都參觀金閣寺，清水寺，渡月橋等名勝，原因是響應當初被邀請參加日本馬拉松比賽是為了支持關西區的經濟。後期，旅行社安排比賽後以享受為主，所以前往和歌山觀光，到黑潮市場享受美食，觀看即劏吞拿魚，更可以即劏即食，亦可購買海產即場燒烤，之後再吃新鮮水果，總之食到唔停口！

團友在黑潮市場購買海鮮自行燒烤。（圖片由作者提供）

完成比賽後的A5和牛鐵板燒。（圖片由作者提供）

即場劏開的吞拿魚。（圖片由作者提供）

可以購買吞拿魚不同部位進食。（圖片由作者提供）

傍晚時入住著名的白濱溫泉酒店，享受海景溫泉，旅行社包場舉辦慶祝晚宴，餐後更可漫步附近沙灘，觀看滿天星星，返回酒店後再浸溫泉才休息。翌日起來，早餐前沿海岸線慢跑，踏足一些旅遊巴不會經過的地點，欣賞更多美景。早餐後前往著名的「Outlet」，讓團友盡情購物，到下午才集合前往機場，乘機返港，完成美滿旅程。望梅止渴，寫咗當去咗！

酒店附近的海灘，晚間可以漫步看星星，朝早則沿海灘跑往最遠的海角，欣賞大自然美景。（圖片由作者提供）

旅行社安排在酒店包場舉辦慶祝晚宴。（圖片由作者提供）

浸溫泉時面向海洋。（圖片由作者提供）