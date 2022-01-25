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25/01/2022

回味2015年「佐賀馬拉松」之旅！邊跑步邊賞櫻，衝線飽嘗士多啤梨！

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　　繼上期長野馬拉松之後，今期是佐賀馬拉松。

 

　　2015年初，旅行社邀請筆者帶領一個特色馬拉松比賽團「佐賀櫻花馬拉松」，這項比賽除了全馬拉松外，更加插有9.8公里歡樂跑。這比賽是當年被日本選手選為第三大人氣馬拉松，因為此比賽除經過佐賀一些名勝古蹟外，最後幾公里路段種滿櫻花樹，讓跑手一邊跑，一邊欣賞櫻花。

 

　　由於這是一項特色馬拉松比賽，並非爭取成績的賽事，所以這個5天團，安排在星期六早上才出發，讓星期日比賽後，可以多一天旅遊觀光。正因這個特別行程，吸引了不少以旅遊觀光為主，不參加比賽或只參加9.8公里歡樂跑的團友跟團。

 

　　佐賀櫻花馬拉松路程以平路為主，有部分路段經過鄉郊小路，市民熱烈支持，並提供地道小食，讓跑手品嘗。主辦單位供應大量士多啤梨在終點後，讓跑手盡情享受。筆者則一如以往，為參賽團友錄影比賽片段，除了起點及終點外，筆者更刻意在38公里左右錄影，以密密麻麻的櫻花為背景，為團友留下美好回憶。

 

比賽終點安排在運動場內。（圖片由作者提供）

比賽後段經過滿布櫻花樹的跑道。（圖片由作者提供）

參賽人數超過一萬人，所以起點，半程位置都較擠擁。（圖片由作者提供）

主辦單位在終點後提供大量士多啤梨。（圖片由作者提供）

 

下一頁： 完成比賽後開始旅遊！

 

 

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